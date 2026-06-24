В Ярославской области объединят филиалы МФЦ

В Ярославской области с 1 июля изменится структура филиалов ГАУ ЯО «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Вопрос обсудили на комитете по законодательству облдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Сейчас у нас есть 21 офис МФЦ, и каждый представляет собой филиал, где есть начальник и его заместитель. Мы укрупняем структуру, чтобы разделить офисы на 4 группы, руководитель будет один на несколько офисов»,— сообщил министр цифрового развития Максим Бартыков.

Он пояснил, что данное изменение позволит увеличить зарплаты операторам и закрыть все вакансии. Господин Бартыков подчеркнул, что все центры, исполняющие полномочия по регистрации рождения и смерти, продолжат функционировать по своим адресам.

«Там, где сейчас оказываются услуги по регистрации актов гражданского состояния, таких офисов у нас 12, в этих офисах эти услуги и продолжат оказываться»,— уточнил министр.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что с 1 января 2026 года в Ярославской области полномочия по государственной регистрации актов гражданского состояния перешли от органов местного управления на уровень региона — Агентству по делам юстиции. В рамках изменений на основе ранее действовавших 22 отделов ЗАГС муниципальных образований создали четыре территориальных органа ЗАГС. Также с 4 до 12 выросло число МФЦ, оказывающих услуги по регистрации рождения и смерти.

Алла Чижова