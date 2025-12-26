В Ярославской области сократят сотрудников ЗАГС в ходе реформы

В Ярославской области численность сотрудников ЗАГС снизится с 66 до 51 человека, при этом увеличится количество многофункциональных центров, в которых будут оказывать услуги по записи акта о смерти и рождении. Вопрос обсудили на заседании областной думы 25 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ЗАГС Ярославского района

Фото: Правительство Ярославской области ЗАГС Ярославского района

Фото: Правительство Ярославской области

На заседании рассматривались изменения в закон о государственной регистрации актов гражданского состояния на территории региона. С 1 января 2026 года эти полномочия перейдут от органов местного самоуправления на уровень области.

Изменения устанавливают, что в систему госрегистрации актов гражданского состояния с нового года войдут уполномоченный орган исполнительной власти (созданное в 2025 году Агентство по делам юстиции области), территориальные органы ЗАГС, а также МФЦ.

ЗАГСы останутся на своих местах, однако запланировано изменение численности работников — под сокращение попадут 30% сотрудников. В частности, в Тутаевском округе останутся двое сотрудников, в Ярославском районе в ЗАГСе — один. И.о. начальника управления ЗАГС Александр Анисимов сообщил депутатам на заседании, что сотрудников смогут командировать, если возникнет нехватка специалистов в отделах. Окончательную структуру территориальных органов ЗАГС будет утверждать губернатор.

Вместе с тем в регионе с четырех до двенадцати увеличится количество филиалов МФЦ, которые смогут оказывать услуги по регистрации рождения и смерти. Это произойдет с 1 марта 2026 года.

Ранее губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщал, что сотрудники органов ЗАГС станут государственными гражданскими служащими. Для них запланировано повышение заработных плат в среднем на 41%, что увеличит средний доход до 70,4 тыс. руб. «Эти решения являются частью системной работы по повышению эффективности органов власти и созданию достойных условий труда для государственных служащих, от работы которых зависят ключевые социальные и правовые услуги для населения»,— пояснял губернатор.

