Детям до 14 лет разрешили въезд в Абхазию без загранпаспорта

Детям до 14 лет разрешили пересекать границу России с Абхазией и Южной Осетией по свидетельству о рождении. Временные изменения будут действовать до конца 2027 года, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

С 20 января 2026 года для выезда за границу детям младше 14 лет требовался заграничный паспорт. Однако 7 мая 2026 года Министерство иностранных дел РФ сообщило о временном изменении правил для поездок в Абхазию и Южную Осетию.

Согласно новым условиям, дети до 14 лет смогут въезжать на территорию Абхазии и Южной Осетии по свидетельству о рождении. При этом в документе обязательно должна быть отметка о гражданстве Российской Федерации.

Ранее, 18 сентября 2025 года, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что с 20 января 2026 года детям запретят выезд по свидетельству о рождении в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию. Для пересечения границы требовался заграничный паспорт.

В МИД РФ тогда заявляли, что ограничения помогут усложнить незаконный вывоз детей из страны с использованием чужих или поддельных свидетельств о рождении. Ведомство также рекомендовало заранее оформлять детям заграничные паспорта.

«Ъ-Сочи» писал, что Министерство туризма Абхазии прогнозирует 2 млн туристов в 2026 году, несмотря на сложный старт сезона из-за погоды и въездных правил для детей, однако после отмены ограничений (с 8 апреля) отставание по бронированию сократилось с 20–30% до 6%, и ведомство надеется превысить прошлогодний показатель в 1,88 млн.

Мария Удовик