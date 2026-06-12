Абхазия в 2026 году прогнозирует турпоток в 2 млн гостей

Министерство туризма Абхазии прогнозирует, что в 2026 году республику посетит 2 млн туристов. Об этом глава ведомства Астамур Логуа сообщил на международном туристическом форуме «Путешествуй», передает «Абхазия-Центр».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По словам господина Логуа, летний сезон в Абхазии начался сложно из-за погодных условий и действовавших правил въезда в республику россиян до 14 лет. Он отметил, что по раннему бронированию в связи с паспортными проблемами для детей было отставание на 20–30%, но 8 апреля было принято решение о том, что дети-россияне вновь могут заезжать по свидетельствам о рождении.

«На прошлой неделе отставание составляло уже 6%, а сейчас, думаю, уже вышли к прошлогодним показателям. Если все сложится благоприятно, хотелось бы преодолеть планку в 2 млн туристов по итогам текущего года. В прошлом году за 12 месяцев в Абхазии побывало 1 млн 880 тыс. туристов»,— прокомментировал Астамур Логуа.

Михеенко Дмитрий