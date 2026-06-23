Глава Рыбинска сообщил о ситуации с бензином на АЗС

На АЗС Рыбинска стали поставлять топливо в большем объеме, чем ранее. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным господина Рудакова, по состоянию на 13 часов 23 июня бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизель есть на АЗС «Газпрома» на улицах Большая Тоговщинская, Труда, 9 мая, Пошехонском тракте, на АЗС «Татнефти» на Ярославском тракте и проспекте генерала Батова. Дизель есть на заправках «Лукойла» на Арефинском и Переборском трактах и на улице Бабушкина.

Алла Чижова