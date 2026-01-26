«С этой заразой только полный тотальный запрет»

В парламенте Санкт-Петербурга обсудили вейпы и их влияние на молодежь. На первом заседании рабочей группы, о существовании которой объявили в конце прошлой недели, депутаты и чиновники высказались по поводу полного запрета продажи электронных систем для курения в городе. Все собравшиеся единогласно говорили о вреде вейпов и их популярности среди подростков. Однако позиция по поводу ограничений все же разошлась: полный запрет, как отмечали некоторые депутаты, может привести к обратному эффекту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В петербургском парламенте, в ожидании решения Государственной думы по поводу передачи регионам право устанавливать запрет на продажу вейпов, приступили к обсуждению вопроса на специально созданной рабочей группе. На первом заседании депутаты и чиновники ограничились обменом мнений. Диаметрально противоположных взглядов, впрочем, не прозвучало.

На рассмотрении в Госдуме находится законопроект о лицензировании оборота сигарет и вейпов. Ко второму чтению инициативы Минфин подал поправки, которые дают право регионам самостоятельно устанавливать ограничения на розничную продажу вейпов на пять лет. Предполагается, что второе чтение пройдет уже в феврале: если идею одобрит Госдума, то региональные власти смогут ввести запрет с 1 сентября 2026 года. В Петербурге, по данным комитета по промышленной политике, инновациям и торговле, работает около 500–600 магазинов, так называемые вейпшопы, которые продают именно электронные устройства для курения.

По словам руководителя рабочей группы Дениса Четырбока («Единая Россия»), приступить к обсуждению решили сейчас, чтобы «не тратить время на раскачку», когда закон примут в Госдуме. Говорить о формате будущих ограничений, как отметил парламентарий, пока рано: все будет зависеть от решения федерального парламента. Сам господин Четырбок выступает за введение полного запрета на продажу вейпов в Петербурге независимо от возраста покупателя. При этом распространять такую продукцию среди несовершеннолетних уже запрещено.

Такого же мнения придерживались многие из собравшихся. Введение новых ограничений необходимы, по мнению руководителя регионального отделения Народного фронта в Петербурге Екатерины Кондратьевой.

В Петербурге около 38% подростков в возрасте 16–17 лет употребляют вейпы, около 70% подростков 14–15 лет попробовали их хотя бы раз в жизни, 20% несовершеннолетних курят регулярно, привела статистику госпожа Кондратьева.

«Самое страшное, что первый опыт курения упал до 10–11 лет. Наши школьники, четвертый-пятый класс, курят вейпы,— продолжала госпожа Кондратьева.— У нас запрещена продажа такой продукции детям до 18 лет. Но мы видим, что несовершеннолетние стоят у магазинов и просят взрослых купить, и взрослые не отказывают. Есть группы в соцсетях, в которых ведется продажа без проверки возраста. Есть магазины, которые продают эти устройства, не спрашивая паспорт».

Аналогичное мнение высказал и вице-спикер городского парламента Павел Иткин (ЛДПР), отметив, что ограничения необходимы по всей стране: «С этой заразой только полный тотальный запрет».

По мнению руководителя фракции КПРФ Ирины Ивановой, одним из способов решения вопрос стал бы запрет на ввоз вейпов в Россию.

Заместитель председателя комитета по молодежной политике Павел Горюнов заявил, что запрет необходим, но надо учитывать, что такие меры зачастую вызывает обратный эффект. «Если мы придем к тотальному запрету, необходимо проработать четкую информационную кампанию. Тотальный запрет у части молодежи всегда будет вызывать любопытство. Если мы примем запрет в Петербурге, то быстро найдутся способы привоза этой дряни из соседнего региона»,— высказался чиновник.

О том, что ограничения зачастую наоборот привлекают дополнительное внимание, напомнила и Наталия Астахова («Единая Россия»): «Любой тотальный запрет несет зло. Молодежь просто начнет покупать вейпы другим путем. Мне кажется, более правильным было бы ужесточить правила продажи несовершеннолетним. Если в магазинах будут соблюдать закон, спрашивать паспорт, если продавцы будут знать об ответственности, то мы скорее наведем порядок».

Екатерина Кондратьева напомнила, что такие ограничения уже есть, но их не все соблюдают. «Большой вопрос не к законотворческой деятельности, а к правоохранительным органам: почему они не следят за соблюдением законов, почему эту продукцию продают несовершеннолетним и почему эти магазины не закрываются. Почему не проводятся рейды и проверки. Мы говорим о плохой работе правоохранительных органов по этому вопросу»,— сказала Екатерина Кондратьева после заседания.

Спикер Заксобрания Александр Бельский в своем Telegram-канале заявил, что ситуация с вейпами «требует более жесткого регулирования, вплоть до полного запрета». «Важно учитывать последствия: резкие меры без объяснений могут усилить протестный интерес со стороны ребят. Поэтому любому решению требуется грамотная информационная поддержка — чтобы защита здоровья не превратилась в пиар вейпов»,— заметил господин Бельский.

Тема вейпов будоражит депутатов не первый год. Еще в 2023-м в парламенте планировали создать рабочую группу для изучения возможности ограничения продажи электронных сигарет. Поводом для разговоров стала гибель 14-летнего подростка, предположительно из-за курения вейпа.

В декабре 2024-го депутаты направили обращение к руководителю Росстандарта Антону Шалаеву с просьбой ужесточить требования к упаковке этих устройств и флаконов с жидкостью для них. Парламентарии отмечали, что именно яркая обертка такой продукции привлекает детей и подростков. Один из авторов инициативы — «единоросс» Антон Соловьев — рассказал, что в ответ на обращение господин Шалаев «посетил Петербург и поддержал инициативу». Впрочем, каких-то конкретных шагов сделано не было.

Власти некоторых регионов ввели ограничения на продажу вейпов, не дожидаясь разрешения из Москвы. Так, первыми в стране на такой шаг пошли в Пермском крае: за соответствующий законопроект, инициированный губернатором Дмитрием Махониным, депутаты Заксобрания региона проголосовали в конце ноября. На территории края не допускается «розничная торговля устройствами для потребления никотинсодержащей продукции, в том числе электронными системами доставки никотина и устройствами для нагревания табака, а также их составными частями и элементами», говорится в документе. Для продавцов предусмотрены штрафы: должностные лица будут платить от 15 до 20 тыс. рублей, юридические лица — от 50 до 100 тыс. Закон вступит в силу 1 марта 2026 года.

В декабре аналогичный документ, внесенный губернатором Олегом Мельниченко, одобрили в Пензенской области: с 1 сентября 2026 года в регионе будет полностью запрещена розничная торговля устройствами для потребления никотинсодержащей продукции, безникотиновой жидкости, бестабачной смеси для нагревания, электронными или иными приборами, в том числе электронными системами доставки никотина и устройствами для нагревания табака, а также их составными частями и элементами. За нарушения также предусмотрены штрафы, при этом в несколько раз больше, чем в Пермском крае: от 40 до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 500 тыс. до 1 млн рублей для юридических.

Надежда Ярмула