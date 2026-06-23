На мусорном полигоне в Ростовском округе уменьшилась площадь возгорания

В Ростовском округе площадь возгорания на мусорном полигоне снизилась с 1,26 до 0,9 гектара. Об этом сообщила зампред областного правительства Татьяна Потемкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«В настоящее время по оперативной информации площадь тления на полигоне в Ростовском муниципальном округе уменьшилась и составляет 0,9 гектара. Сегодня на месте работ произвели перегруппировку специалистов спасательных служб, усилили подачу воды через пожарные стволы и производят завоз песка»,— написала госпожа Потемкина.

Она добавила, что 24 июня на место возгорания прибудет техника высокой проходимости, которая позволит отсыпать песок на верх тела полигона. Администрация округа выделила средства на доставку на полигон 1000 тонн песка.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что возгорание на мусорном полигоне тушат с 13 июня. Накануне в округе ввели режим повышенной готовности. Проверки проводятся в отношении собственника полигона.