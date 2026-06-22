Режим повышенной готовности введен в Ростовском округе из-за пожара на полигоне

На территории Ростовского округа введен режим функционирования «Повышенная готовность» в связи с пожаром на мусорном полигоне. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Режим позволяет привлекать дополнительное финансирование и оборудование для ликвидации последствий возгорания, пояснили в правительстве. Так, после выездного совещания 22 июня было принято решение о выделении средств из резервного фонда округа на закупку дополнительного количества песка.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что возгорание на мусорном полигоне тушат с 13 июня. Открытое горение ликвидировали быстро, однако до сих пор происходит тление мусора. При этом площадь тления удалось снизить с 2,8 до 1,26 гектара. Для перекрытия доступа кислорода к огню специалисты укладывают грунт. На месте работают пожарные машины, насосная станция, экскаваторы, бульдозеры, самосвалы. Всего более 20 единиц.

Ранее и. о. министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Наталья Беляева сообщала, что причиной возгорания могло стать ненадлежащее состояние мусорного полигона. По данному факту проверку проводят прокуратура и министерство.

«По результатам проверки к собственнику будут приняты соответствующие меры реагирования вплоть до привлечения к уголовной ответственности. Также ведется подсчет причиненного материального ущерба»,— сообщила госпожа Беляева.

Алла Чижова