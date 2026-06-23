В Ярославской области замедлилась годовая инфляция

Годовая инфляция в Ярославской области в мае 2026 года составила 5,93% при 6,21% месяцем ранее. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в региональном отделении Банка России.

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По данным Росстата, в мае в регионе цены выросли на 0,56% по отношению к апрелю. Больше всего подорожали услуги — на 2,32%. В частности, выросли цены на санаторно-оздоровительные услуги, так как в мае уже началось бронирование отдыха. Также подорожали поездки на Черноморское побережье России. Вместе с тем в регионе подешевели услуги организаций культуры. Так, театры снижали цены на билеты для привлечения зрителей в конце сезона.

Также выросли цены на непродовольственные товары. Рост оценивается как умеренный — 0,36%. Среди подорожавших товаров называются парфюмерия, косметика, моющие и чистящие средства, ноутбуки и планшеты. При этом традиционно снизились цены на верхнюю одежду.

В мае подешевели продукты. Так, упали цены на яйца ввиду увеличения предложения: удлинение светового дня приводит к повышению продуктивности кур. Третий месяц подряд снижаются цены на плодоовощную продукцию. Это также вызвано наступлением тепла и укреплением рубля. Однако из-за сезонного снижения производства подорожал сахар.

Алла Чижова