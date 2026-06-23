Более 7 тыс. бюджетных мест подготовили для абитуриентов в вузах Ставрополья

В высших учебных заведениях Ставропольского края в 2026 году для абитуриентов предусмотрено более 7 тыс. бюджетных мест. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.

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По словам главы региона, свыше 1,5 тыс. мест финансируются за счет краевого бюджета. Организацию этой работы по поручению губернатора координирует министерство образования Ставропольского края.

Дополнительные возможности для получения бесплатного образования предусмотрены и для выпускников девятых классов. В колледжах и техникумах региона подготовлено около 10,5 тыс. бюджетных мест.

Отдельное внимание власти уделяют подготовке кадров для экономики региона. В текущем году в рамках федерального проекта «Профессионалитет» продолжается набор студентов в образовательные кластеры по аграрному, химическому, строительному и транспортному направлениям.

Как отметил Владимир Владимиров, такой формат обучения позволяет студентам уже с первых курсов получать практические навыки непосредственно на предприятиях и быстрее адаптироваться к требованиям работодателей.

«Студенты с первых курсов получают практические навыки на реальных предприятиях и быстрее приходят в профессию», — подчеркнул губернатор.

Власти региона рассчитывают, что расширение числа бюджетных мест и развитие системы целевой подготовки помогут обеспечить предприятия Ставрополья квалифицированными специалистами и сократить кадровый дефицит в ключевых отраслях экономики.

Приемная кампания в высшие и средние профессиональные учебные заведения региона уже стартовала. Абитуриенты могут подать документы как очно, так и через портал «Госуслуги».

Валерий Климов