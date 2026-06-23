В Ярославской области снизились поступления от штрафов за перевес

В Ярославской области в 2025 году в два раза снизилась сумма штрафов, оформляемых в автоматической системе пунктов весогабаритного контроля. Об этом сообщил министр финансов региона Алексей Долгов на заседании комитета по бюджету.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Евраев, Telegram Фото: Михаил Евраев, Telegram

«Пункты весогабаритного контроля за 2025-й год у нас принесли 239 млн руб. На самом деле они снизились примерно в два раза по сравнению с 24-м годом. Это было связано с оспариванием штрафов. Значительное количество было споров по отмене»,— сообщил господин Долгов.

Он добавил, что в этом году в бюджет планируется получить 450 млн руб. в качестве штрафов. Министр финансов пояснил, что эти показатели будут исполнены за счет введения в работу основной части постов.

Алла Чижова