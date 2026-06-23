В Ярославле благоустроят территорию у ДК «Нефтяник»

В Ярославле территорию у ДК «Нефтяник» благоустроят в 2027 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». Объект стал победителем голосования, сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Визуализация благоустройства территории у ДК «Нефтяник»

Фото: Центр развития городских территорий Ярославль Визуализация благоустройства территории у ДК «Нефтяник»

Фото: Центр развития городских территорий Ярославль

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что на голосование было выставлено девять городских территорий. В голосовании приняли участие больше 60 тыс. жителей Ярославля.

За благоустройство территории у ДК «Нефтяник» отдали голоса 17,8 тыс. человек. Там планируют сделать открытую площадку для мероприятий, зону тихого отдыха с ландшафтной подсветкой, историческую аллею-променад, а также тропу здоровья. Второе место по итогам голосования занял сквер «Россиянка» (неподалеку от парка Победы). 13,3 тыс. человек поддержали появление там фонов для свадебных фотосессий с учетом близости к ЗАГСу.

По проекту «Формирование комфортной городской среды» были благоустроены сквер «950-летия города Ярославля», парк 30-летия Победы, территория у ДК «Гамма», аллея имени Ивана Ткаченко. Продолжается благоустройство Петропавловского парка и Стрелки.

Алла Чижова