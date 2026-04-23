Стартовало голосование по выбору территорий для благоустройства в Ярославле
В 2027 году в Ярославле могут начать благоустраивать площадь Юности, Власьевский сад или сквер «Молодость» на Пятерке. Всего девять городских территорий представлено на Всероссийском голосовании, стартовавшем на портале «Госуслуги».
Визуализация благоустройства площади Юности
Фото: Из раздела голосования на портале «Госуслуги»
Голосование проходит ежегодно в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Так, предлагается благоустроить сквер «Россиянка» (неподалеку от парка Победы), в том числе с учетом близости к ЗАГСу планируется создание фонов для свадебных фотосессий.
Второй территорией предложено место у библиотеки им. А. П. Гайдара в Заволжском районе. Там предлагается создать тематическое общественное пространство по мотивам произведения «Чук и Гек»: предусмотрено устройство детской игровой площадки в виде поезда, песочницы, интерактивных бизибордов и арт-объектов.
Визуализация сквера "Молодость"
Сквер «Молодость» на Пятерке (в квартале, ограниченном улицами Автозаводская, Юности и Чкалова) предлагают сделать с искусственным прудом, лавочками, беседками и игровой зоной. В рамках благоустройства территории у ДК «Нефтяник» может появиться открытая площадка для мероприятий, зона тихого отдыха с ландшафтной подсветкой, историческая аллея-променад, а также тропа здоровья.
Визуализация благоустройства территории у ДК «Нефтяник»
Во Власьевском саду в рамках проекта хотят провести устройство пешеходных дорожек, поставить стенды и посадить растения. На площади Юности у ТЮЗа предполагается установка детской площадки в образе птицы-говоруна, скамеек, освещения, а также посадка зеленых насаждений.
Среди заявленных проектов также — создание пешеходной аллеи, транзитных дорожек, освещения в сквере «Сокол», установка скамеек, фонарей в историческом стиле с системой видеонаблюдения в сквере у памятника Л. Н. Трефолеву, организация зонирования территории и размещение информационного стенда об усадьбе Сорокиных в сквере на улице Терешковой.
На настоящий момент в голосовании лидируют территория у ДК «Нефтяник» и сквер «Россиянка». Голосование продлится до 12 июня.