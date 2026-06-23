СК проверяет информацию о нарушении прав более 40 семей в Беслане

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки информации о нарушении прав жильцов аварийных домов в Беслане. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Северной Осетии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Поводом для проверки стало обращение местных жителей, в котором они рассказали, что в 2023 году при расселении четырех аварийных домов на улице Гагарина и в переулке Революции жители получили компенсационные выплаты. Деньги, как следует из обращения, были переданы компании, занимавшейся строительством многоквартирных домов для переселенцев. Однако возведенные здания до сих пор не поставлены на кадастровый учет, им не присвоены адреса, отделочные работы не завершены, а ключи жильцам так и не выданы. В результате люди вынуждены оставаться в прежних аварийных помещениях. Отмечается, что обращения в различные инстанции эффекта не дали.

Константин Соловьев