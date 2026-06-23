Архитекторы призвали доработать проект благоустройства центра Ярославля

Ярославское отделение общественной организации «Союз архитекторов России» обратилось к губернатору Михаилу Евраеву с предложением скорректировать визуальные решения благоустройства центра Ярославля при создании пешеходной зоны. Копия письма имеется в редакции «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскиз благоустройства улицы Нахимсона в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области Эскиз благоустройства улицы Нахимсона в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

Эскизы благоустройства были рассмотрены на заседании Градостроительного совета Ярославля 19 июня и вызвали обеспокоенность у авторов обращения. По их мнению, обилие малых архитектурных форм, декора и подсветки контрастирует с историческим обликом центра Ярославля. Архитекторы указали на перегруженность деталями, что отвлекает внимание от «подлинной красоты». Письмо подписали председатель правления областного отделения Союза архитекторов Наталья Вяткина и доцент кафедры архитектуры Института архитектуры и дизайна, архитектор-реставратор Олег Береснев.

«Мы полностью понимаем всю остроту и жесткость сроков выполнения ремонтных работ на объектах. Наше профессиональное вмешательство ни в коем случае не направлено на затягивание процесса. Напротив, экспертное сообщество и Союз архитекторов России готовы к максимально оперативному, ежедневному взаимодействию в любых продуктивных форматах (рабочие группы, блиц-консультации, экспертное сопровождение). Наша цель — экстренно скорректировать визуальные решения, не нарушая график»,— говорится в письме.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в Ярославле идет создание пешеходного центра. Каждая улица будет благоустроена в соответствии с определенной темой — музыка, театр, кино, купеческие традиции.

Антон Голицын