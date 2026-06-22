Фермер в Буденновске избежал уголовного дела за распашку древнего городища

Полиция Буденновска отказала в возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя, чьи сельскохозяйственные работы затронули территорию городища Маджар — археологического памятника федерального значения, — однако виновные будут привлечены к административной ответственности, пишет «Победа26».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Правоохранительные органы Буденновска завершили проверку по факту предполагаемого ущерба, нанесённого городищу Маджар — памятнику археологии федерального значения, расположенному в окрестностях города. По итогам проверки в возбуждении уголовного дела отказано. Об этом редакции сообщил житель села Прасковея, первым поднявший тревогу.

Сигнал о происходящем поступил в мае текущего года: местный житель стал очевидцем земляных работ вблизи древних фундаментов и культурного слоя исторического памятника и обратился с соответствующим заявлением в полицию.

В ходе проверки установлено, что предприниматель взял земельный участок в субаренду для овощеводства. Работы на территории велись в два этапа — осенью 2024 года и весной 2025-го: поля были вспаханы, прибрежная зона вдоль канала очищена от камышовых зарослей и бытового мусора. Для обустройства системы орошения экскаватором были проложены траншеи глубиной до 70 сантиметров и шириной порядка четырех метров.

Ключевым основанием для отказа в уголовном преследовании послужило отсутствие умысла: ни сам арендатор, ни нанятый им агроном не располагали сведениями о границах охранной зоны памятника. По мнению следователей, данное обстоятельство исключает состав преступления, предусматривающего намеренное уничтожение объекта культурного наследия.

Вместе с тем ответственность за причинение ущерба по неосторожности никуда не исчезает: в отношении виновных будет возбуждено административное производство. Копия постановления направлена в краевое Управление по охране объектов культурного наследия, о принятом решении также уведомлена Буденновская межрайонная прокуратура. Постановление может быть оспорено в установленном законом порядке.

Станислав Маслаков