В Ярославской области ночью ожидается гроза

В отдельных районах Ярославской области ночью 23 июня прогнозируется гроза с сильным ветром. Об этом предупреждает «РСЧС».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области Фото: Пресс-служба МЧС Ярославской области

«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач, слабо укрепленных конструкций, избегайте парковки личного автотранспорта рядом с ними»,— призвало «РСЧС».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что на этой неделе в Ярославле ожидается комфортная температура воздуха. По прогнозам синоптиков дожди возобновятся в четверг.

Алла Чижова