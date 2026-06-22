В Ярославле ожидается комфортная температура

В Ярославле на этой неделе на улице будет от плюс 19 до плюс 24 градусов, возможны кратковременные осадки. Такой прогноз дает областной гидрометцентр.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Самым теплым днем недели, по прогнозам, станет понедельник, 22 июня: в этот день воздух прогреется до плюс 24 градусов, но может пройти небольшой дождь. Во вторник ожидается до плюс 23 градусов, в среду — до плюс 21, без осадков.

Согласно прогнозам, с четверга и до конца недели ожидаются небольшие дожди. В эти дни температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 22 градусов. По ночам прогнозируется плюс 10…11 градусов.

Алла Чижова