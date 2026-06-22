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В Ярославле ожидается комфортная температура

В Ярославле на этой неделе на улице будет от плюс 19 до плюс 24 градусов, возможны кратковременные осадки. Такой прогноз дает областной гидрометцентр.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Самым теплым днем недели, по прогнозам, станет понедельник, 22 июня: в этот день воздух прогреется до плюс 24 градусов, но может пройти небольшой дождь. Во вторник ожидается до плюс 23 градусов, в среду — до плюс 21, без осадков.

Согласно прогнозам, с четверга и до конца недели ожидаются небольшие дожди. В эти дни температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 22 градусов. По ночам прогнозируется плюс 10…11 градусов.

Алла Чижова

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