В Ярославле ожидается комфортная температура
В Ярославле на этой неделе на улице будет от плюс 19 до плюс 24 градусов, возможны кратковременные осадки. Такой прогноз дает областной гидрометцентр.
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
Самым теплым днем недели, по прогнозам, станет понедельник, 22 июня: в этот день воздух прогреется до плюс 24 градусов, но может пройти небольшой дождь. Во вторник ожидается до плюс 23 градусов, в среду — до плюс 21, без осадков.
Согласно прогнозам, с четверга и до конца недели ожидаются небольшие дожди. В эти дни температура воздуха составит от плюс 19 до плюс 22 градусов. По ночам прогнозируется плюс 10…11 градусов.