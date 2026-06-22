Концерт Юрия Башмета состоится на Советской площади в Ярославле 28 июня

В Ярославле в рамках театральной недели 28 июня на Советской площади пройдет концерт Юрия Башмета с государственным симфоническим оркестром «Новая Россия» и филармонической хоровой капеллой «Ярославия». Соответствующая информация отражена на сайте КЗЦ «Миллениум».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Концерт начнется в 19:00 и продлится два часа. В качестве солистов выступят Федор Освер (гобой), Николай Землянских (баритон), Эльмира Караханова (сопрано), Давид Посулихин (тенор), Валерия Абрамова (скрипка). Вести концерт будет телеведущий Александр Малич.

Стоимость входного билета составит 100 руб. Места в партере обойдутся дороже — от 1,3 до 2,5 тыс. руб.

Куда еще сходить в Ярославле на этой неделе — в афише «Ъ-Ярославль».

Алла Чижова