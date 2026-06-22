В Калужской области спрос на топливо вырос в 1,5 раза

В Калужской области отмечается ажиотажный спрос на топливо, заявил губернатор Владислав Шапша. По его словам, раньше потребление топлива в сутки в среднем достигало 1 тыс. т. Сейчас этот показатель вырос в 1,5 раза.

Господин Шапша заверил, что запасов топлива в регионе достаточно, поэтому власти не вводят дополнительных ограничений. С утра на некоторых заправках наблюдались очереди, но они «значительно меньше, чем накануне выходных», утверждает он.

«В Малоярославце, Боровске есть вопросы по цене и наличию... Министерству конкурентной политики поручил особое внимание уделить работе АЗС в небольших населенных пунктах, чтобы люди не оставались один на один с проблемой»,— уточнил губернатор.

В июне некоторые регионы столкнулись с нехваткой бензина. На части заправок в Тульской области закончились отдельные марки топлива, появились очереди. Ситуация с топливом также ухудшилась в Ульяновске и в регионах Поволжья. В Тверской области ограничили продажу бензина на АЗС. В Московском регионе бензин резко подорожал. Вице-премьер Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) мониторить цены на топливо.

Подробности — в материале «Ъ» «Бензин раскручивает счетчик».