В Калужской области спрос на топливо вырос в 1,5 раза
В Калужской области отмечается ажиотажный спрос на топливо, заявил губернатор Владислав Шапша. По его словам, раньше потребление топлива в сутки в среднем достигало 1 тыс. т. Сейчас этот показатель вырос в 1,5 раза.
Господин Шапша заверил, что запасов топлива в регионе достаточно, поэтому власти не вводят дополнительных ограничений. С утра на некоторых заправках наблюдались очереди, но они «значительно меньше, чем накануне выходных», утверждает он.
«В Малоярославце, Боровске есть вопросы по цене и наличию... Министерству конкурентной политики поручил особое внимание уделить работе АЗС в небольших населенных пунктах, чтобы люди не оставались один на один с проблемой»,— уточнил губернатор.
В июне некоторые регионы столкнулись с нехваткой бензина. На части заправок в Тульской области закончились отдельные марки топлива, появились очереди. Ситуация с топливом также ухудшилась в Ульяновске и в регионах Поволжья. В Тверской области ограничили продажу бензина на АЗС. В Московском регионе бензин резко подорожал. Вице-премьер Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) мониторить цены на топливо.
Подробности — в материале «Ъ» «Бензин раскручивает счетчик».
В 2023 году многие регионы России столкнулись с дефицитом топлива и ростом цен, схожим с текущей ситуацией в Калужской области. Проблемы с нехваткой бензина отмечались в Астраханской, Рязанской, Новосибирской, Волгоградской, Саратовской областях, а также в Крыму и Калмыкии. Основными причинами тогда называли высокую загруженность железных дорог, особенно в южном направлении в туристический сезон, логистические сложности, плановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) и увеличение спроса, в том числе из-за активизации автомобильных перевозок в новые регионы.
Зачастую дефицит возникал из-за того, что независимым АЗС было экономически невыгодно продавать топливо в розницу из-за высокого опта и низких розничных цен. На Кубани, например, сетевые АЗС были вынуждены наращивать поставки и менять логистические схемы из-за повышенного спроса. Правительство пыталось стабилизировать топливный рынок путем введения полного запрета на экспорт бензина и дизтоплива в 2023 году, а также корректировкой механизма демпфера, который призван сдерживать внутренние цены.