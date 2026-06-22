Новак поручил ФАС продолжить непрерывный мониторинг цен на топливо

Вице-премьер Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России продолжить непрерывный мониторинг цен на топливо в стране. Об этом сообщила пресс-служба правительства после совещания господина Новака по ситуации на топливном рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Новак

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Александр Новак

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В совещании участвовали представители федеральных органов исполнительной власти и отраслевых компаний. Участники встречи обсудили поставки нефтепродуктов в регионы и оценили уровень накопленных запасов. Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить план мероприятий, чтобы поддержать устойчивость внутреннего топливного рынка. План необходимо составить с учетом уже существующих механизмов регулирования.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, указал, что правительство России работает над ценами на нефтепродукты вместе с нефтяными компаниями. «Там ведутся соответствующие обсуждения и принимаются необходимые меры, поэтому по деталям, конечно, лучше уже это спрашивать в правительстве»,— сказал господин Песков журналистам.

15–19 июня темпы роста цен на АИ-92 и АИ-95 в Москве и области увеличились в три-четыре раза относительно предыдущих недель, писал «Ъ» со ссылкой на данные «ОМТ-Консалт». Федеральная антимонопольная служба потребовала от «ЕвроТранс» (АЗС «Трасса») и «Нефтемагистрали» представить обоснование изменения цен на бензин и дизтопливо. В Крыму с 21 июня топливо на АЗС не продают и не отпускают по талонам как физическим, так и юридическим лицам. Теперь бензин и дизтопливо в регионе будут получать только государственные службы.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Бензин раскручивает счетчик».