Новак поручил ФАС продолжить непрерывный мониторинг цен на топливо
Вице-премьер Александр Новак поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России продолжить непрерывный мониторинг цен на топливо в стране. Об этом сообщила пресс-служба правительства после совещания господина Новака по ситуации на топливном рынке.
Александр Новак
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
В совещании участвовали представители федеральных органов исполнительной власти и отраслевых компаний. Участники встречи обсудили поставки нефтепродуктов в регионы и оценили уровень накопленных запасов. Александр Новак поручил профильным ведомствам подготовить план мероприятий, чтобы поддержать устойчивость внутреннего топливного рынка. План необходимо составить с учетом уже существующих механизмов регулирования.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, указал, что правительство России работает над ценами на нефтепродукты вместе с нефтяными компаниями. «Там ведутся соответствующие обсуждения и принимаются необходимые меры, поэтому по деталям, конечно, лучше уже это спрашивать в правительстве»,— сказал господин Песков журналистам.
15–19 июня темпы роста цен на АИ-92 и АИ-95 в Москве и области увеличились в три-четыре раза относительно предыдущих недель, писал «Ъ» со ссылкой на данные «ОМТ-Консалт». Федеральная антимонопольная служба потребовала от «ЕвроТранс» (АЗС «Трасса») и «Нефтемагистрали» представить обоснование изменения цен на бензин и дизтопливо. В Крыму с 21 июня топливо на АЗС не продают и не отпускают по талонам как физическим, так и юридическим лицам. Теперь бензин и дизтопливо в регионе будут получать только государственные службы.
Подробнее читайте в материале «Ъ» «Бензин раскручивает счетчик».
Постоянный мониторинг топливного рынка, проводимый заместителем председателя правительства Александром Новаком совместно с Минэнерго и ФАС, направлен на координацию действий ведомств и компаний и своевременную выработку мер реагирования. Цель этих совещаний — обеспечение бесперебойных поставок и стабилизация цен на внутреннем рынке нефтепродуктов, причем правительство России стремится удерживать рост цен на бензин на уровне инфляции.
Ранее в 2025 году ФАС уже проводила внеплановые проверки участников топливного рынка, подозревая их в картельном сговоре, который мог привести к росту биржевых цен на нефтепродукты. Также предпринимались меры по регулированию биржевой торговли нефтепродуктами, включая повышение нормативов биржевых продаж бензина и дизеля. Эти шаги были частью общей стратегии правительства по контролю за топливным рынком и предотвращению ценовых дисбалансов.
Проблемы с ценами и дефицитом топлива возникали и ранее, например, в сентябре 2023 года российские регионы столкнулись с угрозой дефицита из-за роста цен и плановых ремонтов НПЗ, что привело к временному ограничению экспорта дизельного топлива и бензина. В связи с этим ФАС возбуждала дела против независимых АЗС и нефтебаз из-за завышения цен, а также просила нефтяные компании снизить стоимость реализации топлива с учетом биржевых цен. Кроме того, ФАС запрашивала у нефтяных компаний данные о разнице в динамике цен на бензин и дизель в оптовом и мелкооптовом сегменте для выявления необоснованных наценок, так как мелкооптовые цены не в полной мере отражали снижение оптовой стоимости нефтепродуктов.