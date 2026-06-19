На некоторых частных АЗС в Тульской области закончились отдельные марки топлива
На частных автозаправочных станциях в некоторых муниципалитетах Тульской области закончились отдельные марки топлива, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. По его словам, на крупных сетевых АЗС проблем с поставками топлива нет. Глава региона объяснил возможные перебои с поставками повышенным спросом.
«По мере прибытия бензовозов запасы оперативно пополняются»,— сообщается в Telegram-канале господина Миляева. По его словам, рост цен на топливо на сетевых АЗС не зафиксирован. Службы жизнеобеспечения, экстренного реагирования, общественный транспорт, медицинские организации и коммунальные службы полностью обеспечены топливом.
Первым среди российских регионов с ограничениями на продажу топлива столкнулся Крым. Там с конца мая ограничили свободный отпуск бензина и дизеля. Затем ограничения стали вводить на некоторых автозаправочных станциях в остальных регионах. В середине июня они начали действовать на АЗС «Татнефти» — 30 л бензина и 60 л дизеля в одни руки.
О ситуации на топливном рынке — в материале «Цены растаяли».
Проблема с нехваткой отдельных марок топлива, возникшая на частных АЗС в Тульской области, является частью более глобальной тенденции, наблюдаемой в России. С середины 2023 года дефицит топлива фиксировался в различных регионах страны, включая Новосибирскую, Астраханскую, Волгоградскую, Саратовскую и Рязанскую области, а также Крым. Независимые АЗС, в отличие от крупных сетевых операторов, чаще сталкиваются с перебоями в поставках из-за отсутствия собственных перерабатывающих мощностей и долгосрочных контрактов, что вынуждает их закупать топливо мелкими партиями по высоким оптовым ценам. Это часто приводит к их убыточности и риску закрытия.
Основными причинами сложившейся ситуации являются перебои с поставками по железной дороге, что увеличивает сроки доставки топлива, а также плановые и внеплановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Например, в 2025 году ожидаются ремонты девяти-десяти крупных НПЗ. Кроме того, рост оптовых цен на топливо, иногда превышающих розничные, делает продажу топлива для независимых АЗС экономически нецелесообразной. Сокращение биржевых продаж бензина и высокий сезонный спрос в туристический период и во время аграрных работ также усугубляют дефицит.
Власти предпринимают меры для стабилизации ситуации, включая временный запрет на экспорт бензина и дизельного топлива до конца 2025 года. Однако аналитики отмечают, что даже эти меры не всегда могут полностью компенсировать сложности, связанные с простоями НПЗ и возросшим спросом. На примере Краснодарского края видно, что крупные сетевые АЗС быстрее адаптируются к новой логистике, тогда как небольшие частные заправки продолжают испытывать трудности, что может привести к консолидации рынка и сокращению числа независимых операторов.