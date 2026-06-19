На некоторых частных АЗС в Тульской области закончились отдельные марки топлива

На частных автозаправочных станциях в некоторых муниципалитетах Тульской области закончились отдельные марки топлива, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. По его словам, на крупных сетевых АЗС проблем с поставками топлива нет. Глава региона объяснил возможные перебои с поставками повышенным спросом.

«По мере прибытия бензовозов запасы оперативно пополняются»,— сообщается в Telegram-канале господина Миляева. По его словам, рост цен на топливо на сетевых АЗС не зафиксирован. Службы жизнеобеспечения, экстренного реагирования, общественный транспорт, медицинские организации и коммунальные службы полностью обеспечены топливом.

Первым среди российских регионов с ограничениями на продажу топлива столкнулся Крым. Там с конца мая ограничили свободный отпуск бензина и дизеля. Затем ограничения стали вводить на некоторых автозаправочных станциях в остальных регионах. В середине июня они начали действовать на АЗС «Татнефти» — 30 л бензина и 60 л дизеля в одни руки.

О ситуации на топливном рынке — в материале «Цены растаяли».