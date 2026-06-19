Бензин ушел в остаток

В Ульяновской области проблема с наличием бензина на автозаправочных станциях усугубилась. После сообщений о том, что «Татнефть» сняла ограничения по продаже бензина, ситуация не улучшилась, наоборот — многие АЗС «Татнефти» просто закрылись «по техническим причинам». Очереди на других заправках, где есть бензин, значительно выросли. В соседних регионах, например в Самарской области, проблемы на топливном рынке также наблюдаются, но в меньшей степени. В «Татнефти» называют перебои временными и связывают их с «логистическими проблемами». В правительстве Ульяновской области отмечают, что мониторят ситуацию и разрабатывают меры по снятию напряженности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В пятницу в Ульяновске очереди к АЗС тянулись на многие сотни метров

В пятницу в Ульяновске очереди к АЗС тянулись на многие сотни метров



В Ульяновске, несмотря на усилия региональных властей по урегулированию проблемы АЗС, ситуация с обеспечением потребителей нефтепродуктами не улучшилась. По данным информаторов «Ъ», по состоянию на утро пятницы, 19 июня, были закрыты из-за отсутствия бензина все три АЗС «Татнефти», имеющиеся в микрорайоне Новый Город Заволжского района Ульяновска, частная АЗС на перекрестке проспектов Филатова и им. Ленинского комсомола, закрыты две АЗС самообслуживания и АЗС «Роснефти» на промзоне Заволжского района. Также закрыты в связи с отсутствием бензина АЗС «Роснефти» на ул. Оренбургской и около выезда с Президентского моста. На работающих АЗС («Башнефть», «Роснефть»), по свидетельству очевидцев, выстроились большие очереди длиной на многие сотни метров с числом автомобилей до 100 и более. Из-за того, что на АЗС «Роснефти» около Императорского моста появился бензин, утром на мосту образовалась пробка, поскольку хвост от заправки, как отмечают водители, тянулся до самого моста.

В сети заправок ООО «Ресурс-Ойл» «Ъ» ответили, что «сейчас бензин отпускается только для социальных и государственных учреждений Ульяновска — больниц, скорой помощи, администрации, поскольку с ними был заключены контракты», физлицам бензин не отпускается. «Если будем заправлять всех, бензин закончится через месяц. А биржи нам, более мелким компаниям, сейчас ничего не продают», — ответили в компании.

В мэрии Ульяновска «Ъ» отметили, что «в курсе сложной ситуации, очень озабочены ей, но не имеют инструментов влияния на компании, в собственности которых находятся АЗС».

В Димитровграде Ульяновской области, по отзывам водителей, наблюдается аналогичная ситуация. Накануне, в четверг, мэр Димитровграда Сергей Сандрюков призвал горожан «не создавать в гаражах запасы топлива» и «не провоцировать дефицит через искусственно созданный ажиотаж», «как было в прежние годы с гречкой или солью». При этом господин Сандрюков отметил, что «действительно был сбой в поставках топлива по ряду причин» (не назвав причин), и заявил, что «сейчас ситуация нормализуется».

Проблемы на топливном рынке наблюдаются и в соседних с Ульяновской областью регионах, хотя и в меньших масштабах. Так, на АЗС Самары 19 июня вообще не было очередей, они появились лишь ближе к вечеру. В Тольятти в пятницу вечером ряд АЗС закрылись из-за отсутствия бензина, сообщили «Ъ» очевидцы. Впрочем, минпромторг Самарской области признал, что наблюдается увеличение спроса на АЗС региона «из-за перетока с частных заправок, на которых повысились цены», при этом «на АЗС крупных компаний проблем с обеспечением топлива нет». «Небольшая нехватка существует только на одной из сетей (имеется в виду “Татнефть”.— “Ъ”), где 19 из 39 заправок компании закрылись». «Но 22 июня они снова начнут работать. Не нужно создавать ажиотаж, топлива достаточно»,— заверили в минпромторге.

На запрос «Ъ» профильный вице-премьер правительства Ульяновской области Руслан Хайрудинов ответил, что «вопрос обеспечения топливом находится на контроле правительства области». По его словам, минЖКХ и строительства региона «ведет ежедневный мониторинг топливного рынка региона», поручение по мониторингу ситуации также дано всем главам муниципальных образований, «на особом контроле находится вопрос обеспечения топливом спецтехники — машин скорой помощи, МЧС, полиции, аварийных служб ЖКХ и ТЭК».

По информации вице-премьера, в пятницу региональное управление ФАС «провело заседание регионального штаба по вопросу перебоев с топливом в регионе» с участием минЖКХ, минсельхоза, минтранса и тарифного агентства. «По итогам заседания будут выработаны меры по стабилизации ситуации с топливом в Ульяновской области, включая контроль за ценами»,— пообещал вице-премьер.

В ПАО «Татнефть» «Ъ» пояснили, что «если и есть где-то закрытие заправочных комплексов, то это связано с плановым технологическим обслуживанием». Ограничения точно носят временный характер и связаны с логистическими факторами, «прогнозы по поставкам в Ульяновскую область достаточно оптимистичны».

Аналитик ФГ «Финам» Сергей Кауфман также отмечает напряженность на топливном рынке. По его словам, еще в конце мая снижение объемов переработки нефти в РФ достигло примерно 20%. «По нашим оценкам, это тот максимум, который можно нивелировать административными мерами. Однако с тех пор атаки ВСУ на НПЗ не прекратились. При этом все возможные административные меры (запрет на экспорт, демпферные выплаты, разрешение производить бензин менее экологичных марок) уже приняты, они эффективны, но их недостаточно. В последнюю отчетную неделю Росстат зафиксировал рост цен на бензин сразу на 1%. Дальнейшая динамика цен на топливо в первую очередь будет упираться в объемы переработки»,— сказал аналитик. По его мнению, в случае энергетического перемирия или недопущения новых повреждений НПЗ можно ожидать нормализации ситуации на горизонте одного-двух месяцев, а дополнительным смягчающим фактором мог бы стать рост импорта из Беларуси или даже морским путем, «но такие логистические цепочки еще предстоит наладить».

Сергей Титов, Ульяновск