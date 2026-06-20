В Тульской области появились очереди на сетевых АЗС
На некоторых сетевых заправках в Тульской области наблюдаются очереди. На части АЗС сейчас нет топлива, сообщило правительство Тульской области. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) взяло на контроль ситуацию с ценами на топливо в регионе.
В Тульской области 74% заправок — сетевые. На большинстве таких АЗС бензин в наличии, а цены не изменились, заверили в правительстве. Отсутствие топлива на части сетевых АЗС власти связали с «перестраиванием логистики».
По данным регионального правительства, большинство сетевых заправок работают штатно, средняя цена бензина — около 72 руб. Наблюдаются очереди. На частных АЗС топливо стоит около 100 руб., и очередей нет, но часть таких заправок закрыта.
«Поставки бензина в Тульскую область продолжаются. Кратковременные перебои могут быть связаны с логистикой и повышенным спросом»,— уточняется в пресс-релизе правительства.
На этой неделе на частных автозаправочных станциях в некоторых муниципалитетах Тульской области закончились отдельные марки топлива. Губернатор Дмитрий Миляев объяснил возможные перебои с поставками повышенным спросом. Ситуация с топливом на АЗС ухудшилась в Ульяновске и в ряде регионов Поволжья. Вице-премьер Александр Новак поручил подготовить анализ ситуации с ценообразованием на нефтепродукты.
Подробности — в материале «Ъ» «Бензин раскручивает счетчик».
Проблемы с доступностью топлива и ростом цен — характерная ситуация для нескольких российских регионов. В конце августа 2025 года в Севастополе и Крыму уже фиксировались краткосрочные сбои с высокооктановым топливом, особенно АИ-95, причиной которых называли логистические трудности. В других регионах, таких как Астраханская, Волгоградская, Саратовская, Рязанская и Новосибирская области, а также Калмыкия, также заявляли о нехватке топлива на заправках.
Ситуация осложняется тем, что оптовые котировки АИ-92 и АИ-95 регулярно обновляют исторические максимумы. Причины включают плановые ремонты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ), задержки с поставками по железной дороге из-за переориентации экспорта, а также высокий спрос в туристический и сельскохозяйственный сезоны. Часто на независимых АЗС стоимость бензина выше, чем в сетях крупных нефтекомпаний, что обусловлено тем, что крупные компании резервируют топливо для собственного бизнеса, создавая дефицит на свободном рынке.