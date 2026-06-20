В Тульской области появились очереди на сетевых АЗС

На некоторых сетевых заправках в Тульской области наблюдаются очереди. На части АЗС сейчас нет топлива, сообщило правительство Тульской области. Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) взяло на контроль ситуацию с ценами на топливо в регионе.

В Тульской области 74% заправок — сетевые. На большинстве таких АЗС бензин в наличии, а цены не изменились, заверили в правительстве. Отсутствие топлива на части сетевых АЗС власти связали с «перестраиванием логистики».

По данным регионального правительства, большинство сетевых заправок работают штатно, средняя цена бензина — около 72 руб. Наблюдаются очереди. На частных АЗС топливо стоит около 100 руб., и очередей нет, но часть таких заправок закрыта.

«Поставки бензина в Тульскую область продолжаются. Кратковременные перебои могут быть связаны с логистикой и повышенным спросом»,— уточняется в пресс-релизе правительства.

На этой неделе на частных автозаправочных станциях в некоторых муниципалитетах Тульской области закончились отдельные марки топлива. Губернатор Дмитрий Миляев объяснил возможные перебои с поставками повышенным спросом. Ситуация с топливом на АЗС ухудшилась в Ульяновске и в ряде регионов Поволжья. Вице-премьер Александр Новак поручил подготовить анализ ситуации с ценообразованием на нефтепродукты.

Подробности — в материале «Ъ» «Бензин раскручивает счетчик».