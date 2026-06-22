Ярославская прокуратура взыскала с дропперов 1,6 млн рублей

Центральный районный суд Барнаула удовлетворил иск районной прокуратуры Ярославля и взыскал с четырех дропперов 1,6 млн руб., похищенных у местной жительницы. Об этом сообщили в пресс-службе областного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в июле 2025 года 63-летней жительнице Ярославля позвонили мошенники и представились правоохранителями. Они сообщили женщине, что та стала пособником вооруженных сил вражеских государств. Для закрытия уголовного дела звонившие потребовали деньги.

«В результате преступных действий потерпевшая перевела денежные средства в сумме более 1,6 млн руб. на продиктованные мошенниками банковские счета, принадлежащие ранее неизвестным ей лицам»,— сообщили в пресс-службе.

Владельцами счетов оказались четыре человека из разных регионов в возрасте от 20 до 26 лет. Через суд прокуратура взыскала с них сумму неосновательного обогащения. При этом в отношении дропперов продолжается расследование уголовного дела.

Алла Чижова