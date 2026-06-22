В Ярославской области создадут отряд «БАРС» для защиты объектов от БПЛА

В Ярославской области создадут отряд территориальной обороны по прикрытию критической инфраструктуры от беспилотников «БАРС». Об этом сообщили в областном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«В задачи отряда обороны "БАРС" будет входить прикрытие объектов критической инфраструктуры региона. Граждан, заключивших контракт, будут привлекать на специальные военные сборы и для выполнения задач только на территории Ярославской области»,— прокомментировал министр региональной безопасности Сергей Гаврилов.

В правительстве области рассказали, что вступить в отряд могут пребывающие в запасе граждане. В период сборов они будут получать ежемесячные выплаты: от правительства области в размере от 50 до 100 тыс. руб., от Минобороны РФ — от 20 до 25 тыс. руб. При официальном трудоустройстве также выплачивается средний месячный заработок по месту основной работы.

Формирование отрядов «БАРС» идет во многих регионах страны.

Алла Чижова