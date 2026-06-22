В Ярославской области число самозанятых удвоилось за два года

Количество самозанятых в Ярославской области достигло 135 тыс. человек. Об этом сообщили в УФНС России по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В марте 2024 года правительство региона сообщало, что в области было 71 тыс. самозанятых. Таким образом их количество выросло в два раза за последние два года. В 2025 году областной бюджет получил 586,6 млн руб. доходов от налога на профессиональный доход, который уплачивают самозанятые. В 2024 году платежи по этому налогу составляли 401,5 млн руб., по данным отчета об исполнении бюджета Ярославской области.

«Популярность режима "Налог на профессиональный доход" объясняется его доступностью: годовой лимит дохода составляет 2,4 млн руб., а ставки — всего 4% и 6% без необходимости подавать отчетность»,— сообщили в УФНС России по Ярославской области.

В целом в стране по числу самозанятых лидируют Москва, Московская область и Санкт-Петербург.