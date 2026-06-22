В Ярославле стартует третий фестиваль «Волков. Подмостки»

С 23 по 28 июня в Ярославле пройдет III театральный фестиваль «Волков.Подмостки». Мероприятие, названное в честь основателя первого русского постоянного театра Федора Волкова, в этом году существенно изменит географию показов, вынеся театральное действие за пределы классической сцены на знаковые архитектурные площадки города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Театр им. Федора Волкова Фото: Театр им. Федора Волкова

Продюсер фестиваля, артист Российского государственного академического театра драмы имени Ф.Г. Волкова Руслан Халюзов отмечает, что каждый год событие обладает собственной уникальной концепцией.

«Тема третьего фестиваля — "Дома с историей". Смысл заключается в том, что спектакли играются преимущественно не в стенах театра, а на разных площадках исторически важных строений города»,— поясняет Халюзов. По его словам, в этом году зрители смогут увидеть постановки в здании мэрии, доме Пастухова, на Московском вокзале и других объектах культурного наследия.

Фестиваль расширяет не только внутригородскую, но и региональную географию. Мероприятия пройдут не только в Ярославле, но и на площадках Ярославской области. В афишу включены работы именитых режиссеров и выступления известных артистов из разных городов России, а также спектакли труппы принимающего театра. Отдельный блок репертуара составят события, посвященные истории города Ярославля.

Для Руслана Халюзова, который служит в Волковском театре более 20 лет, проведение фестиваля имеет не только организационное, но и стратегическое значение. «Для меня, как для артиста, очень важно, чтобы в наш город приезжало большее количество людей, а о Волковском театре слышали в других областях нашей страны»,— подчеркивает продюсер. Таким образом, фестиваль выступает инструментом развития культурного туризма и повышения узнаваемости бренда театра на федеральном уровне.

Реализация проекта требует сложной логистики, согласований и взаимодействия с различными городскими структурами. «Организовать этот фестиваль было непросто, но все, к кому мы обращались за помощью, проявили лояльность и активно содействовали в организации»,— отмечает Руслан Халюзов, оценивая уровень партнерства с администрациями исторических зданий и профильными ведомствами.

Помимо показов в архитектурных памятниках, программа включает форматы, интегрированные в городскую среду. Зрителям предложат аудиоспектакли в ретро-автобусе, тематические прогулки по Петропавловскому парку, экскурсии по текстильной фабрике, а также маршруты, посвященные истории Ярославля.

Подобный подход позволяет диверсифицировать культурное предложение в дни проведения фестиваля, вовлекая в его орбиту как профильную театральную аудиторию, так и горожан, находящихся в общественных пространствах. Третий год проведения «Волков.Подмостки» закрепляет за мероприятием статус регулярного элемента летнего культурного календаря Ярославской области.

Программа фестиваля

23 июня 2026 год

16:00 — Спектакль «Шинель» (12+), Театр имени Ф. Волкова (Ярославль).

18.30 — Экскурсия НеПростоВаленки и «До скорого свидания…» (12+), Ярославская фабрика валяной обуви (Ярославль).

18.30 — Экскурсия «Сто деталей Ярославля» (6+), место сбора Знаменская башня, у сцены (Ярославль).

19.00 — Спектакль «Шинель» (12+), Театр имени Ф. Волкова (Ярославль).

19.00 — Спектакль «До свидания девочки» (12+), Дом актера им. С. Пускепалиса (Ярославль).

24 июня 2026

15.00 — Спектакль «Зимородок» (6+), Инклюзивная театральная студия »Маленький театр» (Данилов).

18.30 — Экскурсия НеПростоВаленки и «До скорого свиданя…» (12+), Ярославская фабрика вяленой обуви (Ярославль).

19.00 — Аудиоспектакль на ретроавтобусе «Код усадьбы» (12+), место сбора: Ярославский планетарий (Парковка).

19.00 — Творческая встреча: киногостиная Александра Колбовского. Эпизод 2. «Шалтай - болтай» (18+), Дом актера им. С. Пускепалиса (Ярославль).

25 июня 2026

12.00 — Аудиоспектакль «Течение» (12+), место сбора: Тверицкая набережная, 9.

14.00 — Аудиоспектакль «Течение» (12+), место сбора: Тверицкая набережная, 9.

16.00 — Спектакль «Сердце Эдварда» (12+), ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.

16.00 — Экскурсия НеПростоВаленки и «До скорого свиданя…» (12+), Ярославская фабрика валяной обуви (Ярославль).

18.00 — Спектакль «Шел одноногий дождь» (16+), бар A-trip, (Ярославль).

18.00 — Спектакль «Иванов» (12+), Дом актера им. С. Пускепалиса (Ярославль).

18.30 — Экскурсия «Дом с историей» (12+), место сбора: Которосльная набережная, у храма Спаса на городу.

18.30 — Мастер-класс «Арт-мастерская по кастомизации валенок» (6+), Ярославская фабрика валяной обуви (Ярославль).

19.00 — Аудиоспектакль на ретроавтобусе «Код усадьбы» (12+), место сбора: Ярославский планетарий (Парковка).

19.30 — Модный показ Елены Пелевиной «Русский стиль» (6+), Ярославская фабрика валяной обуви (Ярославль).

19.30 — Спектакль «Поместье Лешего» по мотивам А.П. Чехова (12+), Усадьба Дворян Зацепиных (левый берег Тутаева).

20.00 — Спектакль-рейв «Квадрат» (16+), Ярославская фабрика валяной обуви (Ярославль).

26 июня 2026

12.00 — Аудиоспектакль «Течение» (12+), место сбора: Тверицкая набережная, 9.

14.00 — Аудиоспектакль «Течение» (12+), место сбора: Тверицкая набережная, 9.

17.00 — Спектакль-инсталляция «Письма к Лавру» (12+), Духовно- просветительский центр «Ставрос».

17.00 — Документальный спектакль «Ченцы» (12+), Усадьба купца Горохова в деревне Ченцы (Тутаевский район, левый берег)

18.00 — Экскурсия НеПростоВаленки и «До скорого свиданя…» (12+), Ярославская фабрика валяной обуви (Ярославль).

18.00 — Аудиопрогулка «На месте фабрики парк» (6+), место сбора: пересечение ул. Зеленцовская и Лекарская - 1 пруд Петропавловского парка.

18.30 — Экскурсия «Дом с историей» (12+), место сбора: ул. Ушинского, остановка у Пожарной каланчи.

18.30 — Спектакль «Тень» (18+), ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.

18.30 — Мастер-класс «Арт-мастерская по кастомизации валенок» (6+), , Ярославская фабрика валяной обуви (Ярославль).

19.00 — Аудиоспектакль на ретроавтобусе «Код усадьбы» (12+), место сбора: Ярославский планетарий (Парковка).

19.00 — Спектакль-инсталляция «Письма к Лавру» (12+), Духовно- просветительский центр «Ставрос».

19.00 — Спектакль «Рыбий глаз» (16+), ДК «Красный перекоп».

19.30 — Модный показ Елены Пелевиной «Русский стиль» (6+), Ярославская фабрика валяной обуви (Ярославль).

20.00 — Рок-валенок с группой Волков Бэнд (18+), Ярославская фабрика валяной обуви (Ярославль).

27 июня 2026

10.00 — Аудиоспектакль «Течение» (12+), место сбора: Тверицкая набережная, 9 (Ярославль).

12.00 — Уличная поэзия (16+), место сбора: у входа у ЦНТИ (Ярославль).

12.00 — Аудиоспектакль «Миссия невыполнима - 9» (12+), Досуговый центр «Вверх» (Ярославль).

12.00 — Театральное путешествие «Волков. Подмостки», Усадьба купца Горохова в деревне Ченцы, Усадьба Дворян Зацепиных (левый берег Тутаева).

12.00 — Экскурсия «Дом для Красного Перекопа» (6+), место встречи: возле ДК «Красный перекоп».

13.00 — Спектакль Разбирая «Нахлебника» (12+), Академия Н.П. Пастухова (Ярославль).

14.00 — Аудиоспектакль «Волков. Голос» (12+), Памятник Ф.Ф. Ушакову. Речной вокзал (Ярославль).

14.30 — Театральное путешествие «Волков. Подмостки», Усадьба купца Горохова в деревне Ченцы, Усадьба Дворян Зацепиных (левый берег Тутаева).

16.00 — Спектакль «4 Танечки» (16+), Академия Н.П. Пастухова (Ярославль).

16.30 — Аудиоспектакль на ретроавтобусе «Код усадьбы» (12+), место сбора: Ярославский планетарий (Парковка).

19.00 — Спектакль «Где ты был так долго чувак» (18+), ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.

19.30 — Аудиоспектакль на ретроавтобусе «Код усадьбы» (12+), место сбора: Ярославский планетарий (Парковка).

28 июня 2026

10.00 — Аудиоспектакль «Течение» (12+), место сбора: Тверицкая набережная, 9.

11.00 — Экскурсия «Город в городе» (6+), место встречи: возле ДК «Красный перекоп».

12.00 — Экскурсия НеПростоВаленки и «До скорого свиданя…» (12+), Ярославская фабрика валяной обуви (Ярославль).

12.00 — Аудиоспектакль «Миссия невыполнима - 9» (12+), Досуговый центр »Вверх» (Ярославль).

14.00 — Аудиоспектакль «Волков. Голос» (12+), Памятник Ф.Ф. Ушакову. Речной вокзал (Ярославль).

14.00 — Спектакль «Письма к Богу» (12+), Мэрия города Ярославля

14.00 — Аудиоспектакль «Течение» (12+), место сбора: Тверицкая набережная, 9.

15.00 — Спектакль-инсталляция «Письма к Лавру» (12+), Духовно- просветительский центр «Ставрос».

15.00 — Спектакль «Реставратор: Человек-Судьба-Искусство» (16+), Театр Драмы им. Ф. Волкова (Ярославль).

16.00 — Аудиоспектакль на ретроавтобусе «Код усадьбы» (12+), место сбора: Ярославский планетарий (Парковка).

16.00 — Спектакль «Бро.Бродский» (16+), бар A-trip (Ярославль).

16.00 — Трагикомедия «Немой официант» (16+), Дом актера им. С. Пускепалиса (Ярославль).

17.00 — Спектакль-инсталляция «Письма к Лавру» (12+), Духовно- просветительский центр «Ставрос».

18.00 — Спектакль «Реставратор: Человек-Судьба-Искусство» (16+), Театр Драмы им. Ф. Волкова (Ярославль).

18.00 — Музыкально-поэтический перфоманс «Музыкальные иллюстрации», Вокзал Ярославль Московский.

18.00 — Спектакль «Письма к Богу» (12+), Главпочтамп (Ярославль).

19.00 — Аудиоспектакль на ретроавтобусе «Код усадьбы» (12+), место сбора: Ярославский планетарий (Парковка).

19.00 — Трагикомедия «Немой официант» (16+), Дом актера им. С. Пускепалиса (Ярославль).

21.00 — Саунд-драма «Меломан» (18+), Бар A-trip.

Татьяна Афанасьева