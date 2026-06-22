В Ярославле стартует третий фестиваль «Волков. Подмостки»
Спектакли переедут в «Дома с историей»
С 23 по 28 июня в Ярославле пройдет III театральный фестиваль «Волков.Подмостки». Мероприятие, названное в честь основателя первого русского постоянного театра Федора Волкова, в этом году существенно изменит географию показов, вынеся театральное действие за пределы классической сцены на знаковые архитектурные площадки города.
Фото: Театр им. Федора Волкова
Продюсер фестиваля, артист Российского государственного академического театра драмы имени Ф.Г. Волкова Руслан Халюзов отмечает, что каждый год событие обладает собственной уникальной концепцией.
«Тема третьего фестиваля — "Дома с историей". Смысл заключается в том, что спектакли играются преимущественно не в стенах театра, а на разных площадках исторически важных строений города»,— поясняет Халюзов. По его словам, в этом году зрители смогут увидеть постановки в здании мэрии, доме Пастухова, на Московском вокзале и других объектах культурного наследия.
Фестиваль расширяет не только внутригородскую, но и региональную географию. Мероприятия пройдут не только в Ярославле, но и на площадках Ярославской области. В афишу включены работы именитых режиссеров и выступления известных артистов из разных городов России, а также спектакли труппы принимающего театра. Отдельный блок репертуара составят события, посвященные истории города Ярославля.
Для Руслана Халюзова, который служит в Волковском театре более 20 лет, проведение фестиваля имеет не только организационное, но и стратегическое значение. «Для меня, как для артиста, очень важно, чтобы в наш город приезжало большее количество людей, а о Волковском театре слышали в других областях нашей страны»,— подчеркивает продюсер. Таким образом, фестиваль выступает инструментом развития культурного туризма и повышения узнаваемости бренда театра на федеральном уровне.
Реализация проекта требует сложной логистики, согласований и взаимодействия с различными городскими структурами. «Организовать этот фестиваль было непросто, но все, к кому мы обращались за помощью, проявили лояльность и активно содействовали в организации»,— отмечает Руслан Халюзов, оценивая уровень партнерства с администрациями исторических зданий и профильными ведомствами.
Помимо показов в архитектурных памятниках, программа включает форматы, интегрированные в городскую среду. Зрителям предложат аудиоспектакли в ретро-автобусе, тематические прогулки по Петропавловскому парку, экскурсии по текстильной фабрике, а также маршруты, посвященные истории Ярославля.
Подобный подход позволяет диверсифицировать культурное предложение в дни проведения фестиваля, вовлекая в его орбиту как профильную театральную аудиторию, так и горожан, находящихся в общественных пространствах. Третий год проведения «Волков.Подмостки» закрепляет за мероприятием статус регулярного элемента летнего культурного календаря Ярославской области.
Программа фестиваля
23 июня 2026 год
16:00 — Спектакль «Шинель» (12+), Театр имени Ф. Волкова (Ярославль).
18.30 — Экскурсия НеПростоВаленки и «До скорого свидания…» (12+), Ярославская фабрика валяной обуви (Ярославль).
18.30 — Экскурсия «Сто деталей Ярославля» (6+), место сбора Знаменская башня, у сцены (Ярославль).
19.00 — Спектакль «Шинель» (12+), Театр имени Ф. Волкова (Ярославль).
19.00 — Спектакль «До свидания девочки» (12+), Дом актера им. С. Пускепалиса (Ярославль).
24 июня 2026
15.00 — Спектакль «Зимородок» (6+), Инклюзивная театральная студия »Маленький театр» (Данилов).
18.30 — Экскурсия НеПростоВаленки и «До скорого свиданя…» (12+), Ярославская фабрика вяленой обуви (Ярославль).
19.00 — Аудиоспектакль на ретроавтобусе «Код усадьбы» (12+), место сбора: Ярославский планетарий (Парковка).
19.00 — Творческая встреча: киногостиная Александра Колбовского. Эпизод 2. «Шалтай - болтай» (18+), Дом актера им. С. Пускепалиса (Ярославль).
25 июня 2026
12.00 — Аудиоспектакль «Течение» (12+), место сбора: Тверицкая набережная, 9.
14.00 — Аудиоспектакль «Течение» (12+), место сбора: Тверицкая набережная, 9.
16.00 — Спектакль «Сердце Эдварда» (12+), ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.
16.00 — Экскурсия НеПростоВаленки и «До скорого свиданя…» (12+), Ярославская фабрика валяной обуви (Ярославль).
18.00 — Спектакль «Шел одноногий дождь» (16+), бар A-trip, (Ярославль).
18.00 — Спектакль «Иванов» (12+), Дом актера им. С. Пускепалиса (Ярославль).
18.30 — Экскурсия «Дом с историей» (12+), место сбора: Которосльная набережная, у храма Спаса на городу.
18.30 — Мастер-класс «Арт-мастерская по кастомизации валенок» (6+), Ярославская фабрика валяной обуви (Ярославль).
19.00 — Аудиоспектакль на ретроавтобусе «Код усадьбы» (12+), место сбора: Ярославский планетарий (Парковка).
19.30 — Модный показ Елены Пелевиной «Русский стиль» (6+), Ярославская фабрика валяной обуви (Ярославль).
19.30 — Спектакль «Поместье Лешего» по мотивам А.П. Чехова (12+), Усадьба Дворян Зацепиных (левый берег Тутаева).
20.00 — Спектакль-рейв «Квадрат» (16+), Ярославская фабрика валяной обуви (Ярославль).
26 июня 2026
12.00 — Аудиоспектакль «Течение» (12+), место сбора: Тверицкая набережная, 9.
14.00 — Аудиоспектакль «Течение» (12+), место сбора: Тверицкая набережная, 9.
17.00 — Спектакль-инсталляция «Письма к Лавру» (12+), Духовно- просветительский центр «Ставрос».
17.00 — Документальный спектакль «Ченцы» (12+), Усадьба купца Горохова в деревне Ченцы (Тутаевский район, левый берег)
18.00 — Экскурсия НеПростоВаленки и «До скорого свиданя…» (12+), Ярославская фабрика валяной обуви (Ярославль).
18.00 — Аудиопрогулка «На месте фабрики парк» (6+), место сбора: пересечение ул. Зеленцовская и Лекарская - 1 пруд Петропавловского парка.
18.30 — Экскурсия «Дом с историей» (12+), место сбора: ул. Ушинского, остановка у Пожарной каланчи.
18.30 — Спектакль «Тень» (18+), ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.
18.30 — Мастер-класс «Арт-мастерская по кастомизации валенок» (6+), , Ярославская фабрика валяной обуви (Ярославль).
19.00 — Аудиоспектакль на ретроавтобусе «Код усадьбы» (12+), место сбора: Ярославский планетарий (Парковка).
19.00 — Спектакль-инсталляция «Письма к Лавру» (12+), Духовно- просветительский центр «Ставрос».
19.00 — Спектакль «Рыбий глаз» (16+), ДК «Красный перекоп».
19.30 — Модный показ Елены Пелевиной «Русский стиль» (6+), Ярославская фабрика валяной обуви (Ярославль).
20.00 — Рок-валенок с группой Волков Бэнд (18+), Ярославская фабрика валяной обуви (Ярославль).
27 июня 2026
10.00 — Аудиоспектакль «Течение» (12+), место сбора: Тверицкая набережная, 9 (Ярославль).
12.00 — Уличная поэзия (16+), место сбора: у входа у ЦНТИ (Ярославль).
12.00 — Аудиоспектакль «Миссия невыполнима - 9» (12+), Досуговый центр «Вверх» (Ярославль).
12.00 — Театральное путешествие «Волков. Подмостки», Усадьба купца Горохова в деревне Ченцы, Усадьба Дворян Зацепиных (левый берег Тутаева).
12.00 — Экскурсия «Дом для Красного Перекопа» (6+), место встречи: возле ДК «Красный перекоп».
13.00 — Спектакль Разбирая «Нахлебника» (12+), Академия Н.П. Пастухова (Ярославль).
14.00 — Аудиоспектакль «Волков. Голос» (12+), Памятник Ф.Ф. Ушакову. Речной вокзал (Ярославль).
14.30 — Театральное путешествие «Волков. Подмостки», Усадьба купца Горохова в деревне Ченцы, Усадьба Дворян Зацепиных (левый берег Тутаева).
16.00 — Спектакль «4 Танечки» (16+), Академия Н.П. Пастухова (Ярославль).
16.30 — Аудиоспектакль на ретроавтобусе «Код усадьбы» (12+), место сбора: Ярославский планетарий (Парковка).
19.00 — Спектакль «Где ты был так долго чувак» (18+), ЯГПУ им. К.Д. Ушинского.
19.30 — Аудиоспектакль на ретроавтобусе «Код усадьбы» (12+), место сбора: Ярославский планетарий (Парковка).
28 июня 2026
10.00 — Аудиоспектакль «Течение» (12+), место сбора: Тверицкая набережная, 9.
11.00 — Экскурсия «Город в городе» (6+), место встречи: возле ДК «Красный перекоп».
12.00 — Экскурсия НеПростоВаленки и «До скорого свиданя…» (12+), Ярославская фабрика валяной обуви (Ярославль).
12.00 — Аудиоспектакль «Миссия невыполнима - 9» (12+), Досуговый центр »Вверх» (Ярославль).
14.00 — Аудиоспектакль «Волков. Голос» (12+), Памятник Ф.Ф. Ушакову. Речной вокзал (Ярославль).
14.00 — Спектакль «Письма к Богу» (12+), Мэрия города Ярославля
14.00 — Аудиоспектакль «Течение» (12+), место сбора: Тверицкая набережная, 9.
15.00 — Спектакль-инсталляция «Письма к Лавру» (12+), Духовно- просветительский центр «Ставрос».
15.00 — Спектакль «Реставратор: Человек-Судьба-Искусство» (16+), Театр Драмы им. Ф. Волкова (Ярославль).
16.00 — Аудиоспектакль на ретроавтобусе «Код усадьбы» (12+), место сбора: Ярославский планетарий (Парковка).
16.00 — Спектакль «Бро.Бродский» (16+), бар A-trip (Ярославль).
16.00 — Трагикомедия «Немой официант» (16+), Дом актера им. С. Пускепалиса (Ярославль).
17.00 — Спектакль-инсталляция «Письма к Лавру» (12+), Духовно- просветительский центр «Ставрос».
18.00 — Спектакль «Реставратор: Человек-Судьба-Искусство» (16+), Театр Драмы им. Ф. Волкова (Ярославль).
18.00 — Музыкально-поэтический перфоманс «Музыкальные иллюстрации», Вокзал Ярославль Московский.
18.00 — Спектакль «Письма к Богу» (12+), Главпочтамп (Ярославль).
19.00 — Аудиоспектакль на ретроавтобусе «Код усадьбы» (12+), место сбора: Ярославский планетарий (Парковка).
19.00 — Трагикомедия «Немой официант» (16+), Дом актера им. С. Пускепалиса (Ярославль).
21.00 — Саунд-драма «Меломан» (18+), Бар A-trip.