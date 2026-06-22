Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Ярославский аэропорт приостанавливал работу

В ярославском аэропорту (Туношна) вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

Воздушная гавань была закрыта 22 июня в 3:23 в связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов. Ограничения сняли в 9:14. Приостановка работы не привела к задержке или отмене рейсов.

Режим беспилотной или иной опасности в Ярославской области 22 июня не объявлялся.

Алла Чижова

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд