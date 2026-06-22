Завершена реконструкция нефтепровода Ярославль — Москва

Центральное управление Ростехнадзора завершило проверку объекта «Магистральный нефтепровод Ярославль — Москва» в рамках реконструкции, выполненной ООО «Транснефть-Балтика». По итогам инспекции нарушений не обнаружено, сообщили в ведомстве.

В ходе реконструкции были выполнены работы по замене трубы нефтепровода общей протяженностью более 8,5 км. Специалисты Ростехнадзора подтвердили соответствие построенного участка требованиям проектной документации.

«Это позволит повысить объемы бесперебойной поставки нефтепродуктов и увеличить срок эксплуатации»,— сообщили в Центральном управлении Ростехнадзора.

Антон Голицын