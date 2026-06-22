В Ярославской области ждут грозу с градом

В Ярославской области 22 июня ожидается гроза с ливнем и градом, которая может сопровождаться порывами северо-западного ветра до 17 м/с. Об этом сообщило ГУ МЧС по Ярославской области со ссылкой на Гидрометцентр.

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Неблагоприятные погодные условия ожидаются до 21:00 понедельника. В это время существует риск повреждения линий электропередачи и связи, нарушения работы транспорта, обрушения крыш зданий, рекламных конструкций и деревьев.

Возможны подтопления низин из-за засора ливневых стоков, гибель сельскохозяйственных культур и другие неблагоприятные последствия.

Антон Голицын