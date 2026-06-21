Названа предварительная причина пожара на мусорном полигоне в Ростовском округе

Пожар на мусорном полигоне в Ростовском округе, который тушат больше недели, мог быть вызван ненадлежащим состоянием самого полигона. Об этом сообщила и. о. министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Наталья Беляева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Шатский, Вконтакте Фото: Андрей Шатский, Вконтакте

«По предварительным данным, пожар вызван ненадлежащим состоянием полигона, будут проведены проверки и приняты меры в отношении собственника. В целях недопущения скопления новых отходов и снижения нагрузки на полигон потоки отходов перераспределены на полигоны в Гаврилов-Ямском и Ярославском округах»,— прокомментировала госпожа Беляева.

Возгорание на полигоне возникло 13 июня. По состоянию на вечер 15 июня было ликвидировано открытое горение, происходило тление мусора на площади 2,8 гектара. В правительстве области сообщили, что к настоящему моменту к тушению привлечены дополнительные средства и силы.

«Задействован расширенный состав специалистов МЧС, ГБУ ЯО "Пожарно-спасательная служба", СГБУ ЯО "Лесная охрана". На месте работает тяжелая техника: 4 цистерны, 4 экскаватора, 3 бульдозера, насосная станция и 2 самосвала»,— рассказали в областном правительстве.

Специалисты продолжают проливку очагов тления, а также укладывают грунт для перекрытия доступа кислорода к огню.

Ранее жители Ростова Великого жаловались на запах, доносящийся в город с горящего полигона. По итогам исследований превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано. Мониторинг ситуации продолжается.

Алла Чижова