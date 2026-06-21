На ярославские АЗС начнут поставлять больше топлива

Правительство Ярославской области достигло договоренности о том, что топливо на АЗС в регионе будет поставляться в большем объеме. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ Фото: Оксана Зуйко, Коммерсантъ

«Проведены переговоры со всеми основными поставщиками, работающими в регионе: компаниями "Роснефть", "Газпромнефть", "Лукойл", "Татнефть" и другими. Договорились о дополнительных отгрузках на АЗС не только крупных городов, но и малых, отдаленных населенных пунктов, таких, например, как Брейтово»,— написал губернатор.

Ранее Михаил Евраев сообщал, что переговоры о дополнительных поставках топлива проводили в том числе с представителями правительства России. Ввиду спецпоставок ситуация с топливом в Рыбинске должна стабилизироваться, считает глава города Дмитрий Рудаков. Бензовозы прибыли ночью 21 июня.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что жители пожаловались на очереди на заправках. По словам губернатора, проблем с топливом в Ярославле нет. Он отметил, что также отсутствуют ограничения на продажу. Ситуацию с заправками, на которых нет какой-то из марок топлива, Михаил Евраев связывал с действиями руководства заправочной сети, которое не сумело вовремя организовать поставки.

Алла Чижова