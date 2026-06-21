Стали известны кандидаты в депутаты Госдумы от КПРФ в Ярославской области

Кандидатами в депутаты от КПРФ в Ярославской области на выборах в Госдуму РФ осенью 2026 года станут действующий депутат ГД Роман Лябихов и местные лидеры коммунистов Михаил Парамонов и Елена Кузнецова. Выдвижение произошло на предвыборном съезде партии 20 июня, сообщил «Ъ-Ярославль» источник в партии.

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Роман Лябихов, как и на прошлых выборах, возглавит партийный список территориальной группы, которая включит в себя Ярославскую, Ивановскую, Владимирскую и Костромскую области. По 193 Ярославскому одномандатному избирательному округу выдвинута председатель фракции КПРФ в областной думе Елена Кузнецова. По 194 Ростовскому одномандатному округу кандидатом будет первый секретарь обкома КПРФ Михаил Парамонов. Оба они входят и в список тергруппы.

КПРФ стала первой партией, которая провела предвыборный съезд. Федеральную часть списка традиционно возглавляет Геннадий Зюганов.

Антон Голицын