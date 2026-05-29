Непарламентским партиям поднимают порог входа

Петербургская избирательная комиссия увеличила минимальное число подписей, необходимых непарламентским партиям для регистрации списков кандидатов на выборах в Законодательное собрание в 2026 году. Такое решение власти мотивировали ростом числа совершеннолетних горожан, имеющих право голосовать. Решение в первую очередь касается «Зеленых» и «Родины», которые уже заявили о планах бороться за места в городском парламенте и должны будут пройти подписной фильтр.

Каждая партия сможет сдать в Горизбирком до 22 209 подписей. Важно, что часть подписей при проверке может быть признана недействительной, из-за чего список может не дойти до регистрации

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Каждая партия сможет сдать в Горизбирком до 22 209 подписей. Важно, что часть подписей при проверке может быть признана недействительной, из-за чего список может не дойти до регистрации

Как сообщил на заседании комиссии 28 мая заместитель председателя горизбиркома (ГИК) Олег Зацепа, партиям, не имеющим парламентской льготы, потребуется представить не менее 20 190 подписей избирателей. Эта величина рассчитана исходя из числа петербуржцев, обладающих активным избирательным правом. Число избирателей в Петербурге увеличилось на 4,6% по сравнению с уровнем 2021 года, на более чем 177 тыс. человек. По данным ЦИК, по состоянию на 1 января 2026 года в Санкт-Петербурге зарегистрировано 4 037 965 избирателей. Само решение, рассказали в ГИК, носит расчетный характер и порог они не устанавливают произвольно, а применяют норму избирательного законодательства. Закон требует от непарламентских партий поддержки не менее 0,5% от общего числа избирателей. Порог можно превысить, но не более чем на 10%.

Это означает, что каждая партия сможет сдать в горизбирком до 22 209 подписей. Важно, что часть подписей при проверке может быть признана недействительной, из-за чего список может не дойти до регистрации. По сравнению с выборами в ЗакС 2021 года барьер вырос. Тогда партиям без льготы требовалось собрать не менее 19 358 подписей, а максимальный запас подписей составлял 1935 автографов.

Для парламентских партий эта процедура не применяется. Без сбора подписей на выборы в городской парламент смогут идти политические силы, имеющие право на такую льготу по федеральному и региональному законодательству. В Петербурге речь идет о партиях, представленных в действующем созыве ЗакСа: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За правду», «Новые люди» и «Яблоко».

Предоставить автографы должны будут партии, которые рассчитывают участвовать в выборах без парламентской льготы. Среди них «Зеленые» и «Родина», которые ранее заявили, что планируют бороться за места в ЗакСе. Для «Зеленых» кампания может стать политически более заметной, чем обычно. С партией договорилась о взаимодействии группа депутатов нынешней фракции «Справедливая Россия — За правду», разорвавших отношения с партией в 2023 году. В числе политиков, которые могут пойти на выборы через «Зеленых», назывались Марина Шишкина, Андрей Алескеров, Михаил Амосов, Александр Новиков и Любовь Менделеева. Госпожа Шишкина возглавит общегородской список.

«Родина» же в 2021 году партия уже пыталась зарегистрировать список на выборах в Заксобрание, но получила отказ. Тогда комиссия проверила 3872 подписи из представленных подписных листов и признала недействительными 508, что составило 13,11% от проверенного массива. При допустимом пороге брака менее 5% это стало основанием для отказа в регистрации. В этом году региональное отделение партии планирует выставить кандидатов во всех 25 одномандатных округах и выдвинуть список. Соответственно, ей снова придется проходить процедуру, на которой она не смогла пройти в прошлую кампанию.

Выборы в ЗакС станут частью совмещенного избирательного цикла 2026 года. В Петербурге одновременно должны пройти выборы депутатов Госдумы, депутатов городского парламента и муниципальные выборы в МО «Автово». Единый день голосования назначен на 20 сентября, при этом ЦИК ориентирует регионы на трехдневный формат — с 18 по 20 сентября. ЗакС, как и прежде, избирается по смешанной системе: 25 депутатов проходят по партийным спискам, еще 25 — по одномандатным округам.

Подготовка к кампании уже началась. «Единая Россия» открыла прием заявок на участие в предварительном голосовании еще в марте. Праймериз партии власти завершится в воскресенье, 31 мая. Окончательные списки в ЕР рассчитывают утвердить на июньском съезде. В КПРФ, СР и «Яблоке» также заявляли о работе над списками и намерении выдвигать кандидатов по всем округам. У «Яблока» кампания осложняется кадровыми и юридическими рисками во время, когда часть представителей партии столкнулась с административными делами, которые могут ограничить право участия в выборах.

Кроме того, в этом году выборы пройдут по новой схеме одномандатных округов. Петербургский парламент по-прежнему делится на 25 округов, однако их границы перед выборами изменили, сославшись на необходимость выровнять численность избирателей. За десять лет их количество в городе выросло примерно на 154 тыс. человек. Оппозиция, прежде всего «Яблоко», критиковала новую конфигурацию как политически мотивированную. Наиболее заметные изменения затронули центр города: МО «Смольнинское» разделили между тремя округами, Лиговку-Ямскую — между двумя, а Кронштадт включили в округ вместе с Петергофом, прилегающими территориями и частью Красносельского района.

Полина Пучкова