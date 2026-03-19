Бывшие эсеры нашли, где зеленее

Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, которые в 2023 году в полном составе покинули партию, объединились с «Зелеными». Они планируют переизбраться в городской парламент, а также побороться за места в Госдуме. Эксперты считают, что такая коллаборация — удача для экологической партии, поскольку известность руководителя фракции Марины Шишкиной может принести им место в ЗакСе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургским региональным отделением Российской экологической партии «ЗЕЛЕНЫЕ» и фракцией «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду». Глава СПб РО РЭП «ЗЕЛЕНЫЕ» Кристина Черемных и лидер фракции Марина Шишкина.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургским региональным отделением Российской экологической партии «ЗЕЛЕНЫЕ» и фракцией «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду». Глава СПб РО РЭП «ЗЕЛЕНЫЕ» Кристина Черемных и лидер фракции Марина Шишкина.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

19 марта руководитель бывших эсеров Марина Шишкина, символично одетая в зеленый брючный костюм, и глава регионального отделения «Зеленых» Кристина Черемных подписали соглашение о сотрудничестве. Его главный пункт — совместное участие в избирательных кампаниях всех уровней, предвыборных мероприятиях и акциях.

Госпожа Шишкина заявила, что решение об объединении принято коллегиально и является «браком по любви»: «Для нас это шаг выверенный. Идеология партии, принципы, постулаты, идеи очень близки к тому, что делала наша фракция все эти годы. Это все, что связано с устойчивым развитием города». Она пообещала расширить повестку партии и уйти «из маленького экологического русла». Госпожа Черемных назвала объединение «логичным шагом», отметив, что с конца прошлого года партия работает вместе с парламентариями по вопросам экологической повестки, защиты животных, градостроительства, доступной городской среды и проводит совместные мероприятия и акции.

Марина Шишкина возглавит список «Зеленых» на выборы в Законодательное собрание. Кроме того, вместе с Кристиной Черемных она будет руководить предвыборным штабом. «Конечно, у нас очень непростая задача: непарламентская партия с очень хорошим бэкграундом, с замечательной репутацией должна занять свое место на парламентских ступеньках. Давайте немножко изменим политическую картину»,— призвала она.

Кристина Черемных заявила, что на выборах в ЗакС партия выставит кандидатов во всех 25 одномандатных округах. «"Зеленые" пойдут полномасштабно по всему Петербургу»,— подчеркнула глава ячейки. Кроме того, они будут участвовать в избирательных кампаниях в Госдуму. Член федерального совета «Зеленых» Константин Атаян добавил, что партия формирует как общефедеральный список из около 400 кандидатов.

Фракция «Справедливая Россия» в петербургском парламенте не имеет отношения к одноименной политической организации с 2023 года, когда все пятеро ее членов заявили, что повестка партии изменилась в сторону, «не соответствующую пониманию идей справедливости». За несколько месяцев до этого госпожа Шишкина раскритиковала сближение председателя партии Сергея Миронова с ЧВК «Вагнер», а в середине марта ушла с должности главы петербургского отделения. Ячейку возглавила племянница Сергея Миронова — Надежда Тихонова. Несмотря на разрыв, фракция продолжила носить имя «Справедливой России».

«Это был секрет полишинеля. Было видно, что фракция ориентируется на "зеленую повестку" и готовится к сотрудничеству с партией. Марина Шишкина и депутаты ее фракции — люди в городе известные, и, скорее, они помогают партии получить место в Заксе, чем партия им оказывает услугу»,— говорит директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. По его мнению, попытка говорить на экологическую тему — это переключение на молодой электорат. Господин Солонников напоминает, что в последние годы «Зеленые» были заметны в политической жизни Петербурга и СЗФО: например, в 2024 году на пост губернатора от них выдвигался Павел Брагин. Выборы он ожидаемо не выиграл, но через год получил место в городском правительстве — был назначен заместителем председателя комитета по природопользованию.

Надежда Ярмула