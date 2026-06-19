Ставропольские прокуроры опротестовали 1700 решений судебных приставов

Расширенная коллегия прокуратуры Ставропольского края под руководством краевого прокурора Юрия Немкина подвела промежуточные итоги надзора за исполнительным производством: с начала года надзорное ведомство зафиксировало свыше 3 тыс. нарушений в сфере взыскания задолженностей и рассмотрело более 54 тыс. обращений граждан, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Ставропольского края Фото: Прокуратура Ставропольского края

Прокурор Ставропольского края Юрий Немкин созвал расширенное заседание коллегии надзорного ведомства, посвящённое двум ключевым направлениям работы: принудительному исполнению судебных решений и взаимодействию с населением. К участию в совещании привлекли руководство краевого управления ФССП и Территориального управления Росимущества, а также прокуроров городов и районов региона.

Открывая заседание, Немкин сообщил, что с начала года надзорные проверки в сфере исполнительного производства и взыскания долговых обязательств выявили более 3 тыс. нарушений действующего законодательства. Для устранения выявленных отступлений от закона прокуроры внесли 58 представлений, а свыше 1700 постановлений судебных приставов были опротестованы.

Отдельным блоком участники коллегии рассмотрели вопросы фактического исполнения судебных актов по искам самой прокуратуры — прежде всего тех, что направлены на возмещение ущерба жителям края, пострадавшим от преступных действий и правонарушений.

В ходе заседания также затронули ряд острых социальных проблем. Речь шла об обеспечении жильем выпускников детских домов, демонтаже самовольных построек, ухудшающих архитектурный облик населенных пунктов, и управлении имуществом, перешедшим в государственную собственность. Участники совещания констатировали: результативное решение этих задач невозможно без выстроенного межведомственного взаимодействия.

Значительная часть обсуждения была посвящена работе с жалобами и заявлениями граждан. По словам Немкина, интерес жителей края к прокуратуре как инструменту защиты своих прав последовательно растет. За истекший период 2025 года в ведомство поступило более 54 тыс.обращений. Шесть из каждых десяти были рассмотрены по существу; доводы 9,5 тыс. заявителей признаны состоятельными и нашли практическое разрешение.

Станислав Маслаков