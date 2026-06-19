Главные новости за 19 июня: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Средняя цена бензина АИ-95 в Воронежской области к 15 июня достигла 75,2 руб. за литр, показав рост почти на 4% за неделю. АИ-92 подорожал до 68,31 руб., дизельное топливо — до 78,29 руб. На прошлой неделе на совещании в правительстве региона представители федеральных сетей АЗС заявили, что ограничивают продажу топлива в крупногабаритную тару, чтобы не допустить его вывоза в другие регионы. При этом рост цен, по их словам, связан с биржевыми котировками и инфляцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Новым генеральным директором воронежского футбольного клуба «Факел» назначен Дмитрий Кондратов, бывший председатель совета директоров ФК «Пари Нижний Новгород». Губернатор Александр Гусев отметил, что «перед командой стоят амбициозные задачи», а возвращение в Премьер-лигу — «не финальная точка, а начало нового этапа». Предыдущий гендиректор Роман Асхабадзе ушел в отставку 15 июня по семейным обстоятельствам.

Врио главы Белгородской области Александр Шуваев стал победителем праймериз «Единой России» на выборы губернатора. Среди ключевых задач господин Шуваев назвал обеспечение безопасности приграничья, восстановление разрушенного и поддержку семей и участников СВО.

Кировский райсуд Курска оштрафовал на 40 тыс. руб. бывшего общественного советника мэра города Ивана Звягина, признанного иноагентом, за размещение трех записей в мессенджере без маркировки. На заседание фигурант не явился, но прислал пояснения, в которых указал на дискриминационный характер законодательства об иностранных агентах и заявил, что считает процесс «элементом системного давления».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал решение Липецкого облсовета, где большинство депутатов отказались поддержать обращение фракции коммунистов по итогам антифашистского форума. «Такую Думу надо отзывать»,— заявил господин Зюганов.

Депутаты облсовета приняли в первом чтении законопроект о передаче полномочий по организации пассажирских перевозок в Орле от муниципалитета к областным властям с 1 января 2027 года. Власти рассчитывают вывести ТТП из кризиса и создать единую систему контроля. Председатель облсовета Леонид Музалевский резюмировал: «Иного пути привести транспорт Орла в порядок уже не было».

Тамбов занял 26-е место в рейтинге миграционной привлекательности городов России по версии Финансового университета при правительстве РФ, набрав 20 баллов из 100. Для сравнения: у лидера Калининграда — 90, у аутсайдера Нижневартовска — 2. Исследователи исходили из того, что за качество жизни люди «голосуют ногами», перебираясь туда, где им лучше.

Ульяна Ларионова