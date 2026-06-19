Цены на бензин АИ-95 резко выросли в Воронежской области

По данным Воронежстата, к 15 июня средняя цена на автомобильный бензин марки АИ-95 достигла на заправках в Воронежской области 75,2 руб. за литр. По сравнению с предыдущей неделей рост составил почти 4% — на 8 июня показатель был 72,34 руб. Однако и на предыдущей неделе было зафиксировано подорожание на 2,2% — 1 июня литр АИ-95 стоил в регионе 70,79 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Бензин АИ-92 к этой неделе вырос в цене до 68,31 руб., прибавив по сравнению с предыдущей 3,37% (66,08 руб.). По состоянию на 1 июня литр топлива в среднем стоил на воронежских АЗС 64,74 руб., недельная прибавка тогда составила 2,09%.

Марки АИ-98 и выше, по последним данным Воронежстата, сейчас в среднем стоят в регионе 96,58 руб. за литр. Дизельное топливо — 78,29 руб. Дизель также значительно прибавил в стоимости. На 1 июня фиксировалась цена 75,11 руб.

Как сообщал «Ъ-Черноземье» в начале этой недели, представители крупнейших федеральных сетей АЗС в ходе совещания в правительстве Воронежской области заявили, что ограничивают продажу топлива в крупногабаритную тару, «чтобы не допустить вывоза дизтоплива и бензина в другие регионы». Обсуждался также рост цен: региональный бизнес отметил, что ценообразование зависит от стоимости топлива на бирже, а федеральные поставщики сказали, что ориентируются только на инфляцию.

Денис Данилов