Тамбов оказался в первой половине рейтинга миграционной привлекательности в РФ

По итогам первого полугодия 2026 года Тамбов занял 26-е место из 69-ти в рейтинге миграционной привлекательности городов РФ. При этом в список не вошли Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел, Брянск, а также города на «новых территориях России». Исследование опубликовал Финансовый университет при правительстве РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одна из главных достопримечательностей Тамбова — музейный комплекс «Усадьба Асеевых»

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Одна из главных достопримечательностей Тамбова — музейный комплекс «Усадьба Асеевых»

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Методика расчета рейтинга включает три показателя. Первый — баланс между числом жителей, намеренных покинуть город, и теми, кто хотел бы поселиться в нем. У Тамбова он составил 10 из 100. Второй — баланс между желающими приобрести жилье в другом месте и потенциальными покупателями из других регионов России. Здесь Тамбов набрал 29. На основе этих данных выводится итоговый индекс миграционной привлекательности — у Тамбова он равен 20. Для сравнения: у Калининграда, занимающего лидирующую позицию, этот показатель составляет 90, а у аутсайдера Нижневартовска — 2.

Исследователи исходили из того, что за качество жизни люди «голосуют ногами», перебираясь туда, где им лучше. Качественная медицина, доступность образования и культурных ценностей, безопасность, возможность заниматься любимым делом и участвовать в общественной жизни — все это формирует высокий уровень жизни. Главным критерием является удовлетворенность людей и нежелание что-либо менять. Низкое качество жизни, напротив, побуждает искать место, где такие условия есть.

В начале недели «Ъ-Черноземье» сообщал, что лидером макрорегиона в рейтинге социально-экономического положения по итогам 2025 года стала Воронежская область. В целом по стране регион занял 16-е место.

Мария Свиридова