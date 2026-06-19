Суд в Курске оштрафовал экс-советника мэра за нарушение закона об иноагентах

Покинувший страну и признанный иноагентом Иван Звягин, в 2020 году состоявший общественным советником главы Курска по социальной политике, оштрафован на 40 тыс. руб. по решению Кировского районного суда. По информации регионального управления Роскомнадзора, он разместил три записи в мессенджере без указания на то, что информация распространена иностранным агентом, в нарушение законодательства (№ 255-ФЗ). Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Курской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сообщения, ставшие причиной разбирательства, датированы 19 апреля, 9 и 11 мая этого года. Административная ответственность за нарушение порядка деятельности иностранного агента по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ предусматривает для граждан штрафы в размере от 30 до 50 тыс. руб. с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

На судебном заседании Иван Звягин (признан иноагентом) не присутствовал. Однако по информации пресс-службы судов он прислал пояснения, в которых «указал на дискриминационный характер законодательства об иностранных агентах». Также он заявил, что «сам процесс по рассмотрению в отношении него дела считает элементом системного давления на лиц, выражающих независимую общественную позицию».

Иван Звягин (признан иноагентом) родился в 1992 году в Нижнем Новгороде. Окончил частный московский институт психоанализа, работал как клинический психолог, также известен как общественный активист. В 2019 году пытался провести в Курске несогласованную монстрацию, но участников задержала полиция. Общественным советником главы Курска был в период с февраля по сентябрь 2020-го. В июле 2022 года Территориальная избирательная комиссия Железнодорожного округа Курска отказала Ивану Звягину (признан иноагентом) в регистрации кандидатом в депутаты Курского городского собрания, признав недействительной часть подписей избирателей. В октябре того же года он сообщил, что покинул Россию. Иноагентом Иван Звягин был признан 27 июня 2025 года.

В конце апреля «Ъ-Черноземье» также писал, что Курский областной суд оставил без изменений решение первой инстанции, по которому бывшего советника губернатора и блогера Романа Алехина не исключили из реестра иностранных агентов. Роман Алехин (признан иноагентом) на суде заявил, что «не может находиться под иностранным влиянием, так как осуществляет деятельность, направленную на борьбу с этим влиянием».

Денис Данилов