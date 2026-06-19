Геннадий Зюганов заявил, что липецкий облсовет «надо отзывать»
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал решение Липецкого областного совета, большая часть которого отказалась поддержать обращение фракции коммунистов по итогам III Международного антифашистского форума. В ходе отправки 156-го гуманитарного конвоя КПРФ в зону СВО лидер коммунистов заявил, что «такую Думу надо отзывать». Об этом сообщил липецкий обком КПРФ в своем Telegram-канале.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
«Меня потрясло известие из Липецка. Как такое возможно: в липецкой Думе, когда наша фракция внесла это обращение, "Единая Россия" не захотела голосовать и поддерживать. Я полагаю, что они скатились до уровня бандеровцев и нацистов. Я обращаюсь к липецким гражданам: вы не можете терпеть тех, кто выступает против обращения руководства страны и против всемирного призыва сплотиться в борьбе с нацизмом и фашизмом. Это вызов всем, каждому человеку в нашей державе. Я уверен, что отреагирует и правоохранительная система»,— цитирует господина Зюганова пресс-служба обкома.
Поводом для высказываний стало голосование на 59-й сессии липецкого облсовета, где фракция КПРФ предложила проект официального заявления «Объединяя усилия в борьбе с фашизмом и экстремизмом».
В апреле «Ъ-Черноземье» сообщал, что Советский райсуд Липецка не удовлетворил второй иск местного обкома КПРФ к мэрии о признании незаконным отказа в согласовании первомайской демонстрации и митинга в центре города. Тогда липецкие коммунисты заявляли, что устроить акции в центре Липецка на 1 мая им не позволили «впервые в современной истории».