Шуваев победил в праймериз ЕР перед выборами губернатора Белгородской области

Врио главы Белгородской области Александр Шуваев стал победителем предварительного голосования партии «Единая Россия» на выборы губернатора региона. Его кандидатура была поддержана тайным голосованием на XXXVI конференции Белгородского регионального отделения партии. Об этом сам господин Шуваев сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев

Фото: Telegram-канал Александра Шуваева Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев

Фото: Telegram-канал Александра Шуваева

«Это серьезная ответственность перед нашим президентом, который поручил мне управлять родным регионом. Перед Белгородской землей, где я родился и вырос. Перед земляками, которые пятый год в тяжелых условиях держат оборону от врага»,— написал врио губернатора и поблагодарил однопартийцев за всестороннюю поддержку. Среди ключевых задач он назвал обеспечение безопасности приграничья и восстановление разрушенного, развитие аграрного и промышленного секторов, поддержку семей и участников СВО, воспитание подрастающего поколения.

Как сообщал «Ъ-Черноземье» в начале июня, в отборе кандидата на выборы губернатора от ЕР, помимо господина Шуваева, принимал участие председатель Белгородского городского совета Вадим Радченко.

Александр Шуваев был назначен врио губернатора 13 мая, сменив Вячеслава Гладкова, отработавшего в должности пять с половиной лет.

Ульяна Ларионова