Гендиректором воронежского «Факела» назначен Дмитрий Кондратов

Как и предполагал «Ъ-Черноземье», генеральным директором воронежского футбольного клуба «Факел» назначен бывший председатель совета директоров ФК «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Кондратов. Он приступил к своим обязанностям сегодня, сообщили в пресс-службе воронежской команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый гендиректор воронежского футбольного клуба «Факел» Дмитрий Кондратов

Фото: Пресс-служба БК PARI Новый гендиректор воронежского футбольного клуба «Факел» Дмитрий Кондратов

Фото: Пресс-служба БК PARI

Дмитрию Кондратову 36 лет. Он окончил кафедру спортивного права Московской государственной юридической академии имени Кутафина (ныне — университет). Выступал советником гендиректора Общероссийского профессионального союза футболистов, зампредседателя Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Входит в состав правления Федерации компьютерного спорта России.

Губернатор Александр Гусев уточнил в своем канале в Max, что решение по кандидатуре Дмитрия Кондратова было принято накануне. «Перед командой стоят амбициозные задачи. Возвращение в Премьер-лигу — не финальная точка, а начало нового этапа»,— отметил глава региона.

Предыдущий гендиректор «Факела» Роман Асхабадзе, занимавший пост с 2019 года, ушел в отставку 15 июня. Свое решение он объяснил семейными и личными обстоятельствами. В этот же день из клуба уволились спортивный директор Кирилл Котов и старший селекционер Александр Самедов.

По итогам сезона Первой лиги 2025/2026 воронежские футболисты заняли второе место, уступив лидерство московской «Родине». При этом «огнеопасные» гарантировали себе выход в Премьер-лигу после вылета из нее на сезон.

Алина Морозова