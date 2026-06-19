Суд в Дагестане вернул государству берег канала Малый Сулак

Кизилюртовский районный суд Дагестана постановил изъять из частной собственности участок береговой полосы и акватории канала Малый Сулак, незаконно включённый в состав зарегистрированного земельного надела, сообщает Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Махачкалинская межрайонная природоохранная прокуратура добилась судебного решения о возврате в федеральную казну земель водного фонда, самовольно оформленных жителем Кизилюртовского района в личную собственность.

В ходе надзорной проверки соблюдения норм водного и земельного законодательства выяснилось, что частному лицу принадлежит земельный надел, поставленный на кадастровый учет с нарушением закона. В границы участка были неправомерно включены фрагменты акватории и береговой полосы канала Малый Сулак — территорий, которые по российскому законодательству относятся к землям водного фонда и общего пользования и не могут находиться в частных руках.

Природоохранный прокурор направил в суд исковое заявление с требованием вернуть спорные угодья государству. Кизилюртовский районный суд встал на сторону надзорного ведомства и удовлетворил иск в полном объёме: та часть земельного надела, которая пересекается с федеральными землями водного фонда и территорией общего пользования, подлежит передаче в государственную собственность.

Вступившее в силу судебное решение служит правовым основанием для корректировки сведений в Едином государственном реестре недвижимости. Ход исполнения судебного акта и устранение выявленных нарушений остаются под контролем природоохранной прокуратуры.

Подобные дела отражают системную работу надзорных органов по защите береговых зон российских водоемов. Береговая полоса водных объектов общего пользования шириной 20 метров гарантирована гражданам федеральным законодательством, а ее приватизация прямо запрещена Водным кодексом Российской Федерации.

Станислав Маслаков