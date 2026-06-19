Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Ярославль и Уфу связал автобусный маршрут

Начал работу межрегиональный маршрут «Уфа — Ярославль». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкортостана.

Фото: министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкортостана

Фото: министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкортостана

Маршрут выполняется с 12 июня на туристическом автобусе Yutong. Автобус по дороге проезжает через девять городов — Дюртюли, Набережные Челны, Казань, Чебоксары, Нижний Новгород, Палех, Шую, Иваново, Кострому. В пути — 1 день 3 часа.

Автобус выезжает из Ярославля по четвергам и воскресеньям в 10:00. Цена билета — 3,6 тыс. руб. Перевозчиком выступает АО «Башавтотранс».

Алла Чижова

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд