Ярославль и Уфу связал автобусный маршрут

Начал работу межрегиональный маршрут «Уфа — Ярославль». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкортостана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкортостана Фото: министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкортостана

Маршрут выполняется с 12 июня на туристическом автобусе Yutong. Автобус по дороге проезжает через девять городов — Дюртюли, Набережные Челны, Казань, Чебоксары, Нижний Новгород, Палех, Шую, Иваново, Кострому. В пути — 1 день 3 часа.

Автобус выезжает из Ярославля по четвергам и воскресеньям в 10:00. Цена билета — 3,6 тыс. руб. Перевозчиком выступает АО «Башавтотранс».

Алла Чижова