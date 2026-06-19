Интеллектуальная брутальность против городского футуризма: JAECOO J7 и Changan UNI-S

Выбор компактного технологичного кроссовера сегодня напоминает покупку продвинутого гаджета. Производители соревнуются в размерах экранов и смелости линий, однако за глянцевой внешностью часто скрываются компромиссы. Наглядный пример такого противостояния — дуэль амбициозного JAECOO J7 и яркого представителя линейки Changan — кроссовера UNI-S. При ближайшем рассмотрении становится очевидно, что в то время как Changan делает ставку на визуальный эффект, JAECOO предлагает принципиально иной уровень инженерии, универсальности и премиального комфорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Авто для Вас Премиум» Фото: пресс-служба «Авто для Вас Премиум»

Мужской характер против компромиссов на бездорожье

Первое, что бросается в глаза, — кардинальные различия в философии дизайна и позиционирования. Changan UNI-S ориентирован на молодежную аудиторию и городскую среду: его облик динамичен, но приземист, а дорожный просвет составляет скромные для наших дорог 171 мм. Вне асфальта этот автомобиль чувствует себя неуверенно, особенно учитывая, что он преимущественно переднеприводный.

JAECOO J7 — совсем другое дело. Его экстерьер — ода классической внедорожной эстетике: правильные «мужественные» пропорции, массивные зеркала, выразительная решетка радиатора и внушительный дорожный просвет в 196 мм. Но главное скрыто под кузовом. JAECOO J7 оснащен интеллектуальной системой полного привода ARDIS (All Road Drive Intelligent System). Она способна имитировать блокировку дифференциалов и предлагает водителю 7 сценариев движения (от экономичного городского до режимов «Песок», «Грязь» и «Снег»). Там, где UNI-S заставит водителя с осторожностью объезжать глубокую колею или заснеженный бордюр, JAECOO J7 обеспечит абсолютную уверенность и свободу передвижения независимо от капризов погоды.

Цифровой премиум: эргономика и статус

Салоны обоих автомобилей укомплектованы технологиями, но и здесь подходы брендов принципиально различаются. Интерьер Changan UNI-S выполнен в нарочито спортивном стиле с обилием ломаных линий, однако архитектура передней панели и зауженное пространство могут показаться слишком тесными при длительных поездках, а эргономика органов управления требует привыкания.

Внутри JAECOO J7 встречает монументальным спокойствием и атмосферой бизнес-класса. Центральное место занимает огромный вертикальный интерактивный экран диагональю 14,8 дюйма. За безупречную плавность работы мультимедиа, навигации и систем кругового обзора отвечает флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8155, исключающий любые задержки. Сиденья с развитой анатомической поддержкой, премиальные материалы отделки и улучшенная шумоизоляция (включая акустические лобовое и передние боковые стекла) превращают J7 в настоящий мобильный лаунж.

Полная готовность к суровым условиям

Еще один весомый аргумент в пользу JAECOO J7 — его бескомпромиссная адаптация к российскому климату. Уже в базовой комплектации кроссовер предлагает полный «зимний пакет»: обогрев не только передних, но и задних сидений, рулевого колеса, лобового стекла по всей площади и форсунок омывателя. В Changan UNI-S многие из этих опций доступны только в старших комплектациях или реализованы менее эффективно.

Под капотом JAECOO J7 установлен проверенный временем высокотехнологичный турбированный двигатель объемом 1,6 литра (186 л. с.), который работает в паре с роботизированной коробкой передач 7DCT с двумя «мокрыми» сцеплениями. Эта связка обеспечивает более уверенный подхват и эластичность на трассе по сравнению с 1,5-литровым агрегатом UNI-S (181 л. с.).

Оценить все возможности JAECOO J7 на тест-драйве и получить индивидуальное предложение Вы можете у официального дилера JAECOO АВТО ДЛЯ ВАС.

ФАД КАВКАЗ, 161-й км, д. 420

+7 (861) 207-25-64

jaecoo-adv-arm.ru

http://jaecoo-adv-arm.ru/

ООО «АВТО ДЛЯ ВАС ПРЕМИУМ»