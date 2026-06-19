Московский проспект в Ярославле встал в пробку из-за ДТП

В Ярославле вечером 19 июня сильно затруднено движение автомобилей на Московском проспекте от железнодорожного вокзала до Богоявленской площади. Согласно данным «Яндекс. Карт», пробки в обе стороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот камеры видеонаблюдения Фото: Скриншот камеры видеонаблюдения

Очевидцы в соцсетях сообщают, что при движении в сторону центра на мосту произошла авария с участием электробуса и легкового автомобиля. Из-за этого часть проезжей части оказалась перекрыта. Движение затруднено также на проспекте Фрунзе при выезде на Московский проспект, на улицах Нагорной, Наумова, Ямской, Мельничной и Суздальском шоссе.

В целом по Ярославлю пробки на 17:45 составляют 6 баллов.

Алла Чижова