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Московский проспект в Ярославле встал в пробку из-за ДТП

В Ярославле вечером 19 июня сильно затруднено движение автомобилей на Московском проспекте от железнодорожного вокзала до Богоявленской площади. Согласно данным «Яндекс. Карт», пробки в обе стороны.

Фото: Скриншот камеры видеонаблюдения

Фото: Скриншот камеры видеонаблюдения

Очевидцы в соцсетях сообщают, что при движении в сторону центра на мосту произошла авария с участием электробуса и легкового автомобиля. Из-за этого часть проезжей части оказалась перекрыта. Движение затруднено также на проспекте Фрунзе при выезде на Московский проспект, на улицах Нагорной, Наумова, Ямской, Мельничной и Суздальском шоссе.

В целом по Ярославлю пробки на 17:45 составляют 6 баллов.

Алла Чижова

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