Дагестан выделит 62 млн рублей на восстановление водоснабжения Мамедкалы

На восстановление системы водоснабжения поселка Мамедкала Дербентского района из резервного фонда правительства Дагестана выделено 62 млн руб. — завершить все работы планируется до конца 2026 года, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Глава кабинета министров Республики Дагестан Магомед Рамазанов доложил о ходе мероприятий по нормализации водоснабжения в Мамедкале на заседании правительственной комиссии по координации работ в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Совещание прошло под председательством руководителя МЧС России Александра Куренкова.

По данным дагестанского премьера, специалисты уже привели в рабочее состояние и прочистили две действующие скважины, а третья — недавно пробуренная — введена в эксплуатацию. Параллельно завершено бурение ещё двух дополнительных водозаборных объектов: на одном из них ведется монтаж погружного насосного оборудования, другой проходит пробную эксплуатацию.

После завершения технических работ последует комплекс мер, направленных на обеспечение надлежащего качества воды и бесперебойного функционирования всей инфраструктуры. Запланированные мероприятия охватывают технические, санитарно-гигиенические и организационные аспекты. Финансирование программы определено: источником станет резервный фонд правительства республики, объем ассигнований составит 62 млн руб. Согласно утвержденной дорожной карте, реализация всего комплекса мер должна завершиться до конца текущего года.

Кроме того, Магомед Рамазанов проинформировал участников заседания о полном завершении аварийно-восстановительных работ на внутрисельской дороге в Ратлубе Шамильского района. Транспортная связь с населенным пунктом восстановлена в полном объеме.

Станислав Маслаков