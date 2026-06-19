В Переславле-Залесском готовятся ко второму этапу создания пешеходного центра
Объявлен поиск подрядной организации для благоустройства улицы Садовой в Переславле-Залесском в рамках второго этапа создания пешеходного центра. Соответствующая информация отражена на портале госзакупок.
Благоустройство в рамках первого этапа
Фото: Правительство Ярославской области
Заказчиком работ выступает переславское МБУ «Центр благоустройства территорий». В рамках проекта планируется выложить тротуарную плитку, установить фонари, чугунные скамейки и урны на участке Садовой от улицы Проездной до Валового кольца. Также там смонтируют видеонаблюдение и звуковую колонну. Начальная цена контракта определена в 49 млн руб. На работы дается 74 дня с даты заключения контракта.
В то же время объявлен конкурс по поиску подрядчика, который займется переустройством воздушных линий электропередачи в кабельные в рамках проекта «Чистое небо». Эти работы проведут на Валовом кольце и Садовой. Начальная цена контракта составляет 63 млн руб. Подрядчику дадут 142 дня на выполнение работ.
Итоги обеих торговых процедур намерены подвести 26 июня.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2025 году в рамках первого этапа создания пешеходного центра был благоустроен участок от первой начальной школы до Спасо-Преображенского собора. Там была уложена плитка, установлены скамейки и фонари, сделана ливневая канализация. Работы выполнял «Ярдормост» за 21 млн руб.