В Переславле-Залесском готовятся ко второму этапу создания пешеходного центра

Объявлен поиск подрядной организации для благоустройства улицы Садовой в Переславле-Залесском в рамках второго этапа создания пешеходного центра. Соответствующая информация отражена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Благоустройство в рамках первого этапа

Фото: Правительство Ярославской области Благоустройство в рамках первого этапа

Фото: Правительство Ярославской области

Заказчиком работ выступает переславское МБУ «Центр благоустройства территорий». В рамках проекта планируется выложить тротуарную плитку, установить фонари, чугунные скамейки и урны на участке Садовой от улицы Проездной до Валового кольца. Также там смонтируют видеонаблюдение и звуковую колонну. Начальная цена контракта определена в 49 млн руб. На работы дается 74 дня с даты заключения контракта.

В то же время объявлен конкурс по поиску подрядчика, который займется переустройством воздушных линий электропередачи в кабельные в рамках проекта «Чистое небо». Эти работы проведут на Валовом кольце и Садовой. Начальная цена контракта составляет 63 млн руб. Подрядчику дадут 142 дня на выполнение работ.

Итоги обеих торговых процедур намерены подвести 26 июня.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что в 2025 году в рамках первого этапа создания пешеходного центра был благоустроен участок от первой начальной школы до Спасо-Преображенского собора. Там была уложена плитка, установлены скамейки и фонари, сделана ливневая канализация. Работы выполнял «Ярдормост» за 21 млн руб.

Алла Чижова